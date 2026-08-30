पंजाब में आप नेता गुरप्रीत सिंह गोपी की हत्या, हमलावरों ने बाइक का किया पीछा, फिर मारी गोली

पंजाब के ममदोट शहर में आप नेता गुरप्रीत सिंह गोपी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. आरोप है कि हथियारबंद हमलावरों ने उनकी मोटरसाइकिल का पीछा किया और फिर फायरिंग की. पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी. सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भूपिंदर सिंह सिद्धू ने बताया कि गुरप्रीत गोपी और हरप्रीत नाम का एक आदमी मोटरसाइकिल पर सवार थे, तभी कार में सवार हमलावरों ने उनका पीछा किया और फायरिंग कर दी. फायरिंग में गोपी की मौत हो गई.

क्यों मारी गोली?

SSP ने कहा कि हमले के पीछे पुराना झगड़ा था. इसमें चुनाव से जुड़ा झगड़ा जांच में एक अहम एंगल बनकर सामने आ रहा है. ये हमला तब हुआ जब गोपी और हरप्रीत एक मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, जबकि उनके कुछ दोस्त एक अलग कार में उनका पीछा कर रहे थे. पुलिस ने कहा कि हमलावरों ने उस कार पर भी फायरिंग की.

जांचकर्ता गाड़ी पर फायरिंग के हालात की जांच कर रहे हैं और घटनाओं का पूरा क्रम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. SSP भूपिंदर सिंह सिद्धू ने कहा, "दोनों पार्टियों के बीच पुराना झगड़ा था. हमलावरों की पहचान हो गई है और हमारी टीमें बना दी गई हैं. हम उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे."

उन्होंने आगे कहा कि मुख्य आरोपी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है और वह कई गैर-कानूनी कामों में शामिल माना जाता रहा है. कई टीमें बनाई गई हैं और अलग-अलग जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं.

इस घटना ने पंजाब में कानून-व्यवस्था को लेकर नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं. माना जा रहा है कि हमले के पीछे कथित चुनावी विवाद भी इस मुद्दे को राजनीतिक सुर्खियों में ला सकता है.

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