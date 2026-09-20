Asian Games 2026 India vs Bangladesh Semi-Final LIVE Scorecard: क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त हो चुका है. एशियन गेम्स वूमेन क्रिकेट कंपटीशन 2026 में भारतीय महिला टीम की पहली भिड़ंत बांग्लादेशी महिला क्रिकेट टीम के साथ है. जहां भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है. जहां पारी का आगाज करते हुए स्मृति मांधना ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. वह महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली दुनिया की पहली बल्लेबाज बन गई हैं.

महिला T20I में सर्वाधिक रन

4765 - स्मृति मंधाना

4758 - सुजी बेट्स

4287 - हरमनप्रीत कौर

4282 - चमारी अथापत्थु

भारत और बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम की प्लेइंग इलेवन

भारत: शेफाली वर्मा, स्मृति मांधना, भारती फुलमाली, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमालिनी, दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, नंदिनी शर्मा और क्रांति गौड़.

बांग्लादेश: दिलारा अख्तर, जुयैरिया फिरदौस, सोभाना मोस्टारी, निगार सुल्ताना ज्योति (कप्तान और विकेटकीपर), शोरना अख्तर, शारमिन अख्तर, संजिदा अख्तर सुप्ता, राबेया खान, नाहिदा अख्तर, मारुफा अख्तर और सुल्ताना खातून.

