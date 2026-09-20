विज्ञापन
विशेष लिंक
15 minutes ago

Asian Games 2026 India vs Bangladesh Semi-Final LIVE Scorecard: क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त हो चुका है. एशियन गेम्स वूमेन क्रिकेट कंपटीशन 2026 में भारतीय महिला टीम की पहली भिड़ंत बांग्लादेशी महिला क्रिकेट टीम के साथ है. जहां भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है. जहां पारी का आगाज करते हुए स्मृति मांधना ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. वह महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली दुनिया की पहली बल्लेबाज बन गई हैं. 

महिला T20I में सर्वाधिक रन

4765 - स्मृति मंधाना
4758 - सुजी बेट्स
4287 - हरमनप्रीत कौर
4282 - चमारी अथापत्थु

भारत और बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम की प्लेइंग इलेवन 

भारत: शेफाली वर्मा, स्मृति मांधना, भारती फुलमाली, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमालिनी, दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, नंदिनी शर्मा और क्रांति गौड़. 

बांग्लादेश: दिलारा अख्तर, जुयैरिया फिरदौस, सोभाना मोस्टारी, निगार सुल्ताना ज्योति (कप्तान और विकेटकीपर), शोरना अख्तर, शारमिन अख्तर, संजिदा अख्तर सुप्ता, राबेया खान, नाहिदा अख्तर, मारुफा अख्तर और सुल्ताना खातून. 
 

Sep 20, 2026 11:27 (IST)
Link Copied
Share

India vs Bangladesh LIVE Score: जी कमालिनी ने भी छोड़ा साथ

दूसरी बल्लेबाज के तौर पर जी कमालिनी आउट हुई हैं.  कमालिनी को अख्‍़तर मेघला ने अपना शिकार बनाया है. आउट होने से पूर्व वह 10 गेंद में तीन रन बनाने में कामयाब रहीं. 

Sep 20, 2026 11:25 (IST)
Link Copied
Share

India vs Bangladesh LIVE Score: स्मृति मांधना आउट

भारतीय महिला टीम को पहला झटका स्मृति मांधना के रूप में लगा है, जो पारी का आगाज करते हुए 19 गेंद में 37 रन बनाकर नाहिदा अख़्तर का शिकार बनी हैं. 

Sep 20, 2026 11:19 (IST)
Link Copied
Share

India vs Bangladesh LIVE Score: शेफाली ने टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 100 छक्कों का रिकॉर्ड पूरा किया

बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए शेफाली वर्मा ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. वह महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाली विशेष खिलाड़ियों की क्लब में शामिल हो गई हैं. 

Sep 20, 2026 10:51 (IST)
Link Copied
Share

India vs Bangladesh LIVE Score: महिला T20I में सर्वाधिक रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज बनी स्मृति मंधाना

स्मृति मंधाना ने इतिहास रच दिया है. वह महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज बन गई हैं. खबर लिखे जाने तक क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में उनके बल्ले से 4765 रन निकले हैं. 

महिला T20I में सर्वाधिक रन

4765 - स्मृति मंधाना
4758 - सुजी बेट्स
4287 - हरमनप्रीत कौर
4282 - चमारी अथापत्थु
3817 - सोफी डिवाइन
 

Sep 20, 2026 10:47 (IST)
Link Copied
Share

India vs Bangladesh LIVE Score: शेफाली-मांधना कर रही हैं पारी का आगाज

भारत की तरफ से पारी का आगाज शेफाली वर्मा और स्मृति मांधना कर रही हैं. टीम का स्कोर 3.4 ओवरों की समाप्ति के बाद 44/0 रन है. स्मृति मांधना 10 गेंद में 20 और शेफ़ाली वर्मा 12 गेंद में 23 रन बनाकर खेल रहे हैं. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India Women, Bangladesh Women, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com