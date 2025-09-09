विज्ञापन
विशेष लिंक

"शशि थरूर और साड़ी में शशि थरूर...." प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया वोटिंग का वीडियो

पोडकास्ट में स्मिता प्रकाश ने कहा था कि वह साड़ी में शशि थरूर हैं. इस पर प्रियंका चतुर्वेदी ने जवाब देते हुए कहा था, "मुझे नहीं पता कि यह शशि थरूर की तारीफ है या मेरी."

Read Time: 2 mins
Share
"शशि थरूर और साड़ी में शशि थरूर...." प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया वोटिंग का वीडियो
  • शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उपराष्ट्रपति मतदान का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है
  • वीडियो के कैप्शन में प्रियंका ने न्यूज चैनल एंकर स्मिता प्रकाश और शशि थरूर को टैग किया है
  • स्मिता प्रकाश ने एक पोडकास्ट में कहा था कि वह साड़ी में शशि थरूर हैं, जिससे चर्चा हुई थी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मंगलवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. यह वीडियो उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे मतदान की है. इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने एक न्यूज चैनल की एंकर स्मिता प्रकाश को टैग करते हुए लिखा है, "शशि थरूर... साड़ी में शशि थरूर के साथ". साथ ही उन्होंने इसमें शशि थरूर को भी टैग किया है.

अब अगर आप भी उनके इस कैप्शन को नहीं समझ पाए हैं तो आपको बता दें कि पिछले महीने ही प्रियंका चतुर्वेदी ने स्मिता प्रकाश को एक इंटरव्यू दिया था. इस पोडकास्ट में स्मिता प्रकाश ने कहा था कि वह साड़ी में शशि थरूर हैं. इस पर प्रियंका चतुर्वेदी ने जवाब देते हुए कहा था, "मुझे नहीं पता कि यह शशि थरूर की तारीफ है या मेरी."

इसे लेकर उन्होंने एक ट्वीट भी किया था, जिस पर शशि थरूर ने जवाब देते हुए लिखा था, "थैंक्य प्रियंका मैं खुद को गर्वित महसूस करता हूं."

अब इस वीडियो की बात करें तो बता दें कि वीडियो में प्रियंका के बाद ही शशि थरूर अपना वोट डालने आते हैं और प्रियंका जैसे ही उन्हें देखती हैं. वह पीछे जाती हैं और उनके साथ फोटो खिंचवाती हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Priyanka Chaturvedi, Shashi Tharoor, Shivsena Leader, Congress
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com