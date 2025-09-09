"शशि थरूर और साड़ी में शशि थरूर...." प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया वोटिंग का वीडियो

शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मंगलवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. यह वीडियो उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे मतदान की है. इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने एक न्यूज चैनल की एंकर स्मिता प्रकाश को टैग करते हुए लिखा है, "शशि थरूर... साड़ी में शशि थरूर के साथ". साथ ही उन्होंने इसमें शशि थरूर को भी टैग किया है.

अब अगर आप भी उनके इस कैप्शन को नहीं समझ पाए हैं तो आपको बता दें कि पिछले महीने ही प्रियंका चतुर्वेदी ने स्मिता प्रकाश को एक इंटरव्यू दिया था. इस पोडकास्ट में स्मिता प्रकाश ने कहा था कि वह साड़ी में शशि थरूर हैं. इस पर प्रियंका चतुर्वेदी ने जवाब देते हुए कहा था, "मुझे नहीं पता कि यह शशि थरूर की तारीफ है या मेरी."

इसे लेकर उन्होंने एक ट्वीट भी किया था, जिस पर शशि थरूर ने जवाब देते हुए लिखा था, "थैंक्य प्रियंका मैं खुद को गर्वित महसूस करता हूं."

To quote @smitaprakash there is @ShashiTharoor with Shashi Tharoor in a saree 😂 😂 https://t.co/nRvF4RJY6b — Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) September 9, 2025

अब इस वीडियो की बात करें तो बता दें कि वीडियो में प्रियंका के बाद ही शशि थरूर अपना वोट डालने आते हैं और प्रियंका जैसे ही उन्हें देखती हैं. वह पीछे जाती हैं और उनके साथ फोटो खिंचवाती हैं.