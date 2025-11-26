विज्ञापन
संविधान दिवस पर आज सेंट्रल हॉल में खास कार्यक्रम, राष्‍ट्रपति मुर्मू करेंगी अध्यक्षता

संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार, ‘कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति सभा को संबोधित करेंगे. उसके बाद राष्ट्रपति का संबोधन होगा.'

  • संसद भवन के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम सुबह 11 बजे आयोजित होगा.
  • राष्ट्रपति कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी और वे संविधान की प्रस्तावना का वाचन करके समारोह का समापन करेंगी.
  • राष्‍ट्रपति इस मौके पर सभा को संबोधित करेंगे तथा नौ भाषाओं में संविधान के डिजिटल संस्करण का लोकार्पण होगा.
नई दिल्‍ली:

संविधान दिवस के मौके पर आज संसद भवन परिसर के एतिहासिक सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. यह कार्यक्रम सुबह 11:00 बजे शुरू होगा, जिसमें देश के शीर्ष संवैधानिक पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे. समारोह की अध्यक्षता राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्म करेंगी. मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रपति समारोह की अध्यक्षता करेंगी, जबकि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सी पी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री और संसद सदस्य इस कार्यक्रम में शामिल होंगे. 

राष्‍ट्रपति का होगा संबोधन 

कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति सभा को संबोधित करेंगे. इसके बाद राष्ट्रपति अपना संबोधन देंगी. इस मौके पर भारत के संविधान की नौ भाषाओं— मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओड़िया और असमिया—में तैयार संस्करणों का लोकार्पण किया जाएगा. साथ ही संस्कृति मंत्रालय द्वारा तैयार स्मरणिका 'भारत की संविधान से कला और कैलीग्राफी' (हिंदी संस्करण) का भी विमोचन होगा. कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रपति संविधान की प्रस्तावना का वाचन करेंगी, जिसके साथ समारोह संपन्न होगा. 

10 सालों से हो रहा कार्यक्रम 

संविधान को स्‍वीकार किए जाने के उपलक्ष्य में साल 2015 से हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है. 26 नवंबर, 1949 को संविधान को मंजूरी दी गई थी. संविधान के कुछ प्रावधान तुरंत लागू हो गए थे तथा शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने पर लागू हुए थे. संसदीय कार्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि संविधान दिवस मनाने के लिए ‘राष्ट्रीय समारोह' पुराने संसद भवन के संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया जाएगा. 

नौ भाषाओं में संविधान लॉन्‍च 

संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार, ‘कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति सभा को संबोधित करेंगे. उसके बाद राष्ट्रपति का संबोधन होगा.' आयोजन के तहत ही केंद्रीय कानून मंत्रालय के विधायी विभाग द्वारा नौ भाषाओं - मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया में तैयार भारत के संविधान को डिजिटल रूप से शुरू किया जाएगा. देश भर में सभी केंद्रीय मंत्रालय, उनके अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें और स्थानीय निकाय इस अवसर को चिह्नित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेंगे. 

इसके अलावा नागरिक ‘माई गवर्नमेंट डॉट इन' और ‘कॉन्टेक्स्ट75.डॉट कॉम' पर प्रस्तावना के ऑनलाइन पाठ के माध्यम से भाग लेंगे. संविधान दिवस के अवसर पर ‘हमारा संविधान - हमारा स्वाभिमान' पर एक राष्‍ट्रीय ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी और ब्लॉग या निबंध प्रतियोगिताओं की भी योजना बनाई जा रही है. 

