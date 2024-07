कीर्ति और शौर्य को देश का सलाम : राष्ट्रपति ने जवानों को वीरता पुरस्कार से किया सम्मानित, जानें उनकी वीर गाथा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को कई जवानों को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र सहित वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया. इनमें से कई को मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया. कीर्ति चक्र अशोक चक्र के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, जबकि शौर्य चक्र शांतिकाल का तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है.

कीर्ति चक्र पुरस्कार :

सीआरपीएफ 210 कोबरा बटालियन के हेड कांस्टेबल/जीडी राज कुमार यादव को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया. अप्रैल 2021 में छत्तीसगढ़ में एक संयुक्त ऑपरेशन के दौरान, उन्होंने असाधारण वीरता और अदम्य इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया और कई उग्रवादियों को खत्म करते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया.

President Droupadi Murmu conferred Kirti Chakra upon Head Constable/GD Raj Kumar Yadava, 210 CoBRA, CRPF, posthumously. During a joint operation in Chhattisgarh in April 2021, he displayed extraordinary gallantry and indomitable will and made supreme sacrifice for the nation… pic.twitter.com/Fmb0SinV43 — President of India (@rashtrapatibhvn) July 5, 2024

सीआरपीएफ 210 कोबरा बटालियन के कांस्टेबल/जीडी बब्लू राभा को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया. अप्रैल 2021 में छत्तीसगढ़ में एक संयुक्त ऑपरेशन के दौरान, उन्होंने असाधारण वीरता का प्रदर्शन करते हुए कई उग्रवादियों को मौत के घाट उतारा और फिर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया.

President Droupadi Murmu conferred Kirti Chakra upon Constable/GD Bablu Rabha, 210 CoBRA, CRPF, posthumously. During a joint operation in Chhattisgarh in April 2021, he displayed extraordinary gallantry and indomitable will and made supreme sacrifice for the nation while… pic.twitter.com/t1cxrhFOmw — President of India (@rashtrapatibhvn) July 5, 2024

सीआरपीएफ 210 कोबरा बटालियन के कांस्टेबल/जीडी संभू रॉय को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया. अप्रैल 2021 में छत्तीसगढ़ में एक संयुक्त ऑपरेशन के दौरान, उन्होंने असाधारण वीरता दिखाते हुए कई उग्रवादियों को मार गिराया और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया.

President Droupadi Murmu conferred Kirti Chakra upon Constable/GD Sambhu Roy, 210 CoBRA, CRPF, posthumously. During a joint operation in Chhattisgarh in April 2021, he displayed extraordinary gallantry and indomitable will and made supreme sacrifice for the nation while… pic.twitter.com/mxbmCVm3Ax — President of India (@rashtrapatibhvn) July 5, 2024

राष्ट्रीय राइफल्स की 55वीं बटालियन के ग्रेनेडियर्स सिपाही पवन कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया. फरवरी 2023 में जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में एक ऑपरेशन के दौरान, उन्होंने असाधारण सामरिक कौशल और परिचालन संयम का प्रदर्शन किया और एक आतंकवादी को मार गिराया, जबकि दूसरे को घायल कर दिया. सिपाही पवन कुमार ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया.

President Droupadi Murmu conferred Kirti Chakra upon Sepoy Pawan Kumar, The Grenadiers, 55th Battalion The Rashtriya Rifles, posthumously. During an operation in Jammu and Kashmir's Pulwama district in February 2023, he displayed exceptional tactical acumen and operational… pic.twitter.com/Hg7ymFMjgl — President of India (@rashtrapatibhvn) July 5, 2024

पैराशूट रेजिमेंट (विशेष बल) की 9वीं बटालियन के हवलदार अब्दुल माजिद को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया. नवंबर 2023 में जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के वन क्षेत्रों में एक तलाशी अभियान के दौरान, उन्होंने असाधारण साहस और निस्वार्थता का प्रदर्शन किया, एक घायल अधिकारी को निकाला और एक आतंकवादी को मार गिराया. उन्होंने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया.

President Droupadi Murmu conferred Kirti Chakra upon Havildar Abdul Majid, 9th Battalion The Parachute Regiment (Special Forces), posthumously. In November 2023 during a search operation in the forest areas of Rajouri district of Jammu and Kashmir, he exhibited exceptional… pic.twitter.com/B5ck60QREE — President of India (@rashtrapatibhvn) July 5, 2024

शौर्य चक्र पुरस्कार :

जाट रेजिमेंट की 20वीं बटालियन के कैप्टन अक्षत उपाध्याय को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया. मई 2023 में एक ऑपरेशन के दौरान, कैप्टन अक्षत उपाध्याय ने एक टीम प्रयास में चार विद्रोहियों को खत्म करने और पांच को पकड़ने के लिए अद्वितीय बहादुरी और सामरिक कौशल के उच्चतम मानकों का प्रदर्शन किया था.

President Droupadi Murmu conferred Shaurya Chakra upon Captain Akshat Upadhyay, 20th Battalion The Jat Regiment. During an operation in May 2023, Captain Akshat Upadhyay showed unparalleled bravery and the highest standards of tactical acumen to eliminate four insurgents and… pic.twitter.com/JF6EJ1DhDO — President of India (@rashtrapatibhvn) July 5, 2024

252 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के मेजर मुस्तफा बोहारा को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया. अक्टूबर 2022 में, उन्होंने राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और आग लगने वाले हेलीकॉप्टर को आबादी वाले क्षेत्र से दूर चलाकर असाधारण साहस और उड़ान कौशल का प्रदर्शन किया.

President Droupadi Murmu conferred Shaurya Chakra upon Major Mustafa Bohara, 252 Army Aviation Squadron, posthumously. In October 2022, he made supreme sacrifice for the nation and displayed extraordinary courage and flying skills by steering the helicopter which caught fire,… pic.twitter.com/RY9BfN8vc1 — President of India (@rashtrapatibhvn) July 5, 2024

252 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के मेजर विकास भांभू को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया. अक्टूबर 2022 में, उन्होंने राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और आग लगने वाले हेलीकॉप्टर को आबादी वाले क्षेत्र से दूर चलाकर असाधारण साहस और उड़ान कौशल का प्रदर्शन किया.

President Droupadi Murmu conferred Shaurya Chakra upon Major Vikas Bhambhu, Sena Medal, 252 Army Aviation Squadron, posthumously. In October 2022, he made supreme sacrifice for the nation and displayed extraordinary courage and flying skills by steering the helicopter which… pic.twitter.com/wutobZkIWE — President of India (@rashtrapatibhvn) July 5, 2024

जम्मू और कश्मीर राइफल्स, 52वीं बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स के राइफलमैन कुलभूषण मंटा को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया. वो जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में एक संयुक्त अभियान का हिस्सा थे, जब उनकी वीरतापूर्ण कार्रवाई और अपार सामरिक कौशल के कारण एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ लिया गया था. इस ऑपरेशन में उन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया.

President Droupadi Murmu conferred Shaurya Chakra upon Rifleman Kulbushan Manta, The Jammu & Kashmir Rifles, 52nd Battalion The Rashtriya Rifles, posthumously. He was part of a joint operation in the Baramulla district of Jammu and Kashmir when due to his gallant action and… pic.twitter.com/bVilnGtr7Q — President of India (@rashtrapatibhvn) July 5, 2024

राजपूताना राइफल्स की 5वीं बटालियन के हवलदार विवेक सिंह तोमर को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया. जनवरी 2023 में, उन्हें सेंट्रल ग्लेशियर में एक फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात किया गया था, जब उन्होंने व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए एक बड़ी आग की घटना को रोका और कई लोगों की जान बचाई. हालांकि, धुएं में सास लेने के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया.

President Droupadi Murmu conferred Shaurya Chakra upon Havildar Vivek Singh Tomar, 5th Battalion The Rajputana Rifles, posthumously. In January 2023, he was deployed at a forward post in Central Glacier when with total disregard for personal safety, he prevented a major fire… pic.twitter.com/D4LINuZ5vP — President of India (@rashtrapatibhvn) July 5, 2024

18 असम राइफल्स के राइफलमैन आलोक राव को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया. मई 2023 में, वो मणिपुर के सबसे संवेदनशील क्षेत्र में तैनात आंतरिक सुरक्षा स्तंभ का हिस्सा थे. उन्होंने अनुकरणीय साहस दिखाया और सशस्त्र विद्रोहियों पर जवाबी गोलीबारी करके और उन्हें भागने पर मजबूर करके कई लोगों की जान बचाई. इस दौरान उन्हें गोली लगी और उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया.

President Droupadi Murmu conferred Shaurya Chakra upon Rifleman Alok Rao, 18 Assam Rifles, posthumously. In May 2023, he was part of an Internal Security column deployed in the most sensitive area of Manipur. He showed exemplary courage and saved many lives by returning fire on… pic.twitter.com/j8m9FxnI13 — President of India (@rashtrapatibhvn) July 5, 2024

इसके अलावा भी कई जवानों को देश की सेवा के लिए सम्मानित किया गया. राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों और अन्य 311 कर्मियों को रक्षा अलंकरणों से सम्मानित किया. इनमें 31 परम विशिष्ट सेवा पदक, चार उत्तम युद्ध सेवा पदक, 59 अति विशिष्ट सेवा पदक और 10 युद्ध सेवा पदक शामिल हैं.

रक्षा अलंकरणों में आठ ‘बार टू सेना' पदक (कर्तव्य के प्रति समर्पण), 38 सेना पदक (कर्तव्य के प्रति समर्पण), 10 नौसेना पदक, 14 वायु सेना पदक, पांच ‘बार टू विशिष्ट सेवा पदक' और 130 विशिष्ट सेवा पदक शामिल हैं.