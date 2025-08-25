विज्ञापन
इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए आरएसएस के मीडिया प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा, "तीन दिवसीय संवाद कार्यक्रम के दौरान, मोहन भागवत महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे."

RSS का 'शताब्दी समारोह' मंगलवार से, दिल्ली में 3 दिन तक महामंथन, ऐसा है पूरा कार्यक्रम
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मंगलवार से शुरू हो रही तीन दिवसीय संवाद कार्यक्रम के दौरान संबोधित करेंगे, जिसमें विपक्षी नेताओं के साथ कई क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल होंगी. इसमें मोहन भागवत विभिन्न विषयों पर संगठन के विचार और दृष्टिकोण सभी के सामने रखेंगे. "आरएसएस की 100 वर्ष यात्रा: नए क्षितिज" विषय पर आधारित यह कार्यक्रम विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा.

कार्यक्रम का होगा सीधा प्रसारण

इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए आरएसएस के मीडिया प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा, "तीन दिवसीय संवाद कार्यक्रम के दौरान, मोहन भागवत समाज के प्रमुख लोगों के एक समूह के साथ संवाद करेंगे और देश के सामने मौजूद महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे."

आंबेकर ने बताया कि, "वह देश के भविष्य के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दृष्टिकोण को सामने रखेंगे और लोगों के साथ साझा करेंगे कि आने वाले दिनों में संघ अपनी क्या-क्या काम करने जा रहा है. साथ ही स्वयंसेवकों को किस तरह के काम करने के लिए कहा जाएगा."

'अलग-अलग क्षेत्रों के 1,300 बड़े लोगों के शामिल होने की उम्मीद'

उन्होंने कहा, "इस संवाद के बाद, समाज को संघ और उसके कार्यों के बारे में अधिक स्पष्टता मिलेगी. इस कार्यक्रम में राजनेताओं, पूर्व न्यायाधीशों, खिलाड़ियों और विभिन्न देशों के राजदूतों के साथ अलग-अलग क्षेत्रों के 1,300 बड़े लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. हमने उन सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया है, जो हमारे लगातार संपर्क में हैं. हमने ईसाई, मुस्लिम, सिख, बौद्ध और जैन समुदायों के प्रतिष्ठित लोगों को भी आमंत्रित किया है."

पूर्व मुख्य न्यायाधीश से लेकर कई खिलाड़ी होंगे शामिल

आरएसएस नेता ने कहा, "हमने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के साथ कई सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी और उल्लेखनीय योगदान के लिए माने जाने वाले कई अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है. क्रिकेट जगत के दिग्गज कपिल देव और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा उन खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है."

कई देशों के राजनयिकों को भेजा बुलावा

आंबेकर ने कहा, "हमने संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, कुवैत, कजाकिस्तान, नेपाल, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया सहित विभिन्न देशों के राजनयिकों को भी आमंत्रित किया है."

भारत के दूसरे शहरों में भी होगा संवाद कार्यक्रम

उन्होंने कहा कि, "भागवत का संवाद कार्यक्रम अभी दिल्ली में आयोजित की जा रही है. इसके बाद बेंगलुरु, कोलकाता और मुंबई में भी इसका आयोजन होगा. संवाद कार्यक्रम के पहले दो दिन यहां, भागवत भारत के भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण और इसे आकार देने में स्वयंसेवकों की भूमिका पर चर्चा करेंगे. कार्यक्रम के तीसरे दिन वे प्रतिभागियों के प्रश्नों के उत्तर देंगे.

आरएसएस ने अपने 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में एक लाख से अधिक "हिंदू सम्मेलनों" सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन करने की योजना बनाई है, जिसकी शुरुआत इस साल 2 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन नागपुर के संगठन मुख्यालय में भागवत के संबोधन से होगी. आरएसएस की "घर-घर" जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित करने की भी योजना है.

