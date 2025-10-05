संत प्रेमानंद महाराज की अब कैसी सेहत, क्यों टाली गई उनकी सुबह वाली पदयात्रा? पढ़ें हर अपडेट

- संत प्रेमानंद महाराज की खराब तबीयत के कारण उन्हें कुछ दिन आराम करने की सलाह दी गई है
- महाराज लंबे समय से गुर्दे की बीमारी से पीड़ित हैं और नियमित डायलिसिस कराते हैं
- हाल ही में उनकी पदयात्रा स्वास्थ्य कारणों से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है
वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की सेहत को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें कुछ दिन आराम करने की सलाह दी गई है. आपको बता दें कि प्रेमानंद महाराज अपने प्रवचन के दौरान लोगों का मार्गदर्शन के लिए जाने जाते हैं. उनके एक दर्शन के लिए हर दिन हजारों की संख्या में भक्त उनका इंतजार करते हैं. बीते कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है. यही वजह है कि कुछ दिनों से वह सुबह की अपनी पैदलयात्रा पर भी नहीं जा पा रहे हैं.
प्रेमानंद महाराज लंबे समय से गुर्दे की बीमारी से पीड़ित हैं और उन्हें नियमित रूप से डायलिसिस करवाना पड़ता है. बीते दो दिनों से सुबह-सुबह पदयात्रा पर महाराज से ना मिलने को लेकर उनके भक्त काफी चिंतित हैं. सूचना के अभाव में कई भक्त हमेशा की तरह उनके दर्शन के लिए रास्ते पर इंतजार करते रहे, लेकिन जब महाराज नहीं आए तो उन्हें चिंता होने लगी. भक्तों की असुविधा को देखते हुए आश्रम की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि स्वास्थ्य कारणों से उनकी पदयात्रा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है. आश्रम की ओर से जारी सूचना में भक्तों से अपील की गई है कि वे दर्शन के लिए मार्ग पर प्रतीक्षा न करें। साथ ही, यह भी बताया गया कि प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य उनकी प्राथमिकता है.
गौरतलब है कि इससे पहले भी कई अवसरों पर उनकी सेहत के कारण यह पदयात्रा कई दिनों तक स्थगित की जा चुकी है.
प्रेमानंद महाराज की यह पदयात्रा न केवल वृंदावन, बल्कि देश-विदेश के भक्तों के लिए आध्यात्मिक महत्व रखती है. उनके अनुयायी उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी भक्तों ने उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं शुरू कर दी हैं.
अगले कुछ दिनों तक बंद रहेगी सुबह की पदयात्रा
मिल रही जानकारी के अनुसार डॉक्टरों ने प्रेमानंद महाराज को अगले कुछ दिनों तक आराम करने की सलाह दी है.ऐसे में वो अगले कुछ दिनों तक सुबह की पदयात्रा पर नहीं जा पाएंगे. डॉक्टर ने उन्हें फिलहाल कुछ दिन आराम करने की सलाह दी है.
