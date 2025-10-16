एजाज खान प्रेमानंद महाराज को देना चाहते हैं अपनी किडनी, वीडियो शेयर कर फैन्स से की ये अपील

वृंदावन के पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज कई साल से दोनों किडनियों के बिना जी रहे हैं और हाल ही में उनकी सेहत बिगड़ने की खबर आई थी. उनके भक्त उनकी सेहत को लेकर चिंता में हैं और हर कोई उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है. इसी बीच एक्टर एजाज खान ने वृंदावन के इस संत को अपनी किडनी डोनेट करने की इच्छा जाहिर की है जो इस समय किडनी फेल होने की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं.

मंगलवार को इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल वीडियो शेयर करते हुए एजाज ने अपने फैन्स से प्रेमानंद जी की सेहत के लिए दुआ करने की अपील की और कहा कि अगर मेडिकल जांच में उनकी किडनी फिट पाई जाती है तो वह इसे दान करने को तैयार हैं.

एजाज खान ने वीडियो में कहा, “दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज एक ऐसी शख्सियत हैं, जिन्होंने कभी किसी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं कहा और न ही कभी किसी को उकसाया. मेरा मन करता है कि मैं उनसे मिलूं और अगर मेरी किडनी उनके लिए मैच करती है तो मैं उन्हें अपनी किडनी देना चाहता हूं.”

एजाज की अपील: उनके लिए दुआ करें

एजाज ने आगे कहा, “दोस्तों, उनके लिए प्रार्थना करें कि यह महान शख्सियत 100 साल और जीएं और भारत के साथ-साथ हम सभी का भला करें. मैं आपसे जरूर मिलने आऊंगा, सर.”

राज कुंद्रा भी कर चुके हैं पेशकश

प्रेमानंद जी महाराज को कई भक्तों से किडनी दान करने के ऑफर मिल चुके हैं, लेकिन उन्होंने अब तक सभी को विनम्रता से ठुकरा दिया है. इससे पहले एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा भी उन्हें किडनी दान करने की इच्छा जता चुके हैं.

क्या कहते हैं प्रेमानंद जी ?

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज सूजे हुए चेहरे और कांपती आवाज के साथ दिखाई दिए, जिससे उनके अनुयायियों की चिंता बढ़ गई है. बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव और अन्य भक्तों के साथ बातचीत में उन्होंने अपनी सेहत के बारे में खुलकर बताया. उन्होंने कहा, “मेरी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं. अब मेरे स्वास्थ्य को ठीक करने का कोई रास्ता नहीं बचा है. मुझे अब जाना होगा, आज नहीं तो कल.”