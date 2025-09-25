प्रशांत किशोर की पत्नी जाह्नवी दास क्या करती हैं? जानें कैसे हुई थी दोनों की मुलाकात

Prashant Kishor Wife: बिहार चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दल कमर कस चुके हैं और अब सभी को चुनाव की तारीखों का इंतजार है. चुनाव आयोग जल्द ही बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है. बिहार में इस बार प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी मैदान में उतर रही है और इसके लिए पीके पिछले लंबे वक्त से तैयारी कर रहे हैं. प्रशांत किशोर ने बिहार के कई मंत्रियों पर बड़े आरोप लगाए हैं, जिसके चलते वो खूब चर्चा में हैं. आज हम आपको प्रशांत किशोर की पत्नी के बारे में बता रहे हैं, साथ ही ये भी बताएंगे कि पीके और उनकी पत्नी की पहली मुलाकात कब हुई.

कौन हैं प्रशांत किशोर की पत्नी?

जन सुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर पिछले साल अपनी पत्नी को पहली बार मीडिया के सामने लाए. पटना में आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम के दौरान पीके ने अपनी पत्नी का परिचय करवाया. उनकी पत्नी का नाम जाह्नवी दास है. इस दौरान उनकी पत्नी जाह्नवी ने महिलाओं के साथ बातचीत भी की. प्रशांत किशोर की पत्नी जाह्नवी दास मूल रूप से असम के गुवाहाटी की रहने वाली हैं.

क्या करती हैं पीके की पत्नी?

पीके की पत्नी जाह्नवी दास पेशे से एक डॉक्टर हैं. उन्होंने लंबे समय तक डॉक्टरी की और कई हेल्थ प्रोग्राम का हिस्सा रहीं. प्रशांत किशोर जब यूएन के एक हेल्थ प्रोग्राम से जुड़े तो वहां उनकी मुलाकात जाह्नवी से पहली बार हुई. दोनों के बीच बातचीत आगे बढ़ी और फिर प्यार हुआ. आखिरकार दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया. फिलहाल जाह्नवी दास ने डॉक्टरी की प्रैक्टिस छोड़ दी है और वो पीके का घर संभाल रही हैं. पीके और जाह्नवी का एक बेटा है, जो 8वीं कक्षा में पढ़ता है.

पीके ने एक इंटरव्यू में अपनी पत्नी को लेकर बातचीत की थी और बताया था कि वो काफी सपोर्टिंग और स्मार्ट हैं. उन्होंने कहा कि मैं हार्ड वर्कर हूं और मेरी पत्नी स्मार्ट वर्क करती हैं. हम इसे लेकर काफी मजाक भी करते हैं. मैं उन्हें टाइम कम देता हूं, लेकिन धीरे-धीरे पार्टनर एक दूसरे के काम को समझ जाते हैं.

कर सकती हैं कैंपेनिंग

जाह्नवी दास राजनीति से दूर ही रहती हैं, लेकिन उन्हें कुछ मौकों पर पीके के साथ देखा गया. अब बिहार चुनाव में पीके की पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, ऐसे में जाह्नवी दास भी कैंपेनिंग करती दिख सकती हैं. खासतौर पर महिला वोटर्स को लुभाने के लिए पीके उन्हें मैदान में उतार सकते हैं.