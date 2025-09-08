PNB फ्रॉड केस: भारत ने मेहुल चोकसी की हिरासत की शर्तों पर बेल्जियम को दिया आश्वासन

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से करीब 13000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में वांटेड भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को जल्‍द भारत लाया जा सकता है. भारत ने मेहुल चोकसी की हिरासत की शर्तों पर बेल्जियम को औपचारिक आश्वासन दे दिया है. बीते दिनों बेल्जियम की एक अपील अदालत ने मेहुल चोकसी की जमानत याचिका को एक बार फिर खारिज कर दिया. बेल्जियम की अदालत का यह फैसला चोकसी के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई से ठीक पहले दिया गया.

चोकसी को अप्रैल में बेल्जियम में किया गया था गिरफ्तार

मेहुल चोकसी काफी समय से भारतीय एजेंसियों से बचने के लिए एक देश से दूसरे देश में भाग रहा है. लेकिन इस बार बेल्जियम में वह फंस गया है. अब मेहुल का बचना बेहद मुश्किल है. सीबीआई द्वारा भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर चोकसी को अप्रैल में बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था. बेल्जियम की अदालत ने चोकसी की अग्रिम जमानत की भी खारिज कर दी थी. अधिकारियों ने बताया कि चोकसी ने 22 अगस्त को एक और जमानत याचिका दायर की थी और घर पर ही नजरबंद रहने की पेशकश की थी, लेकिन अपीलीय अदालत ने इस सप्ताह की शुरुआत में इसे खारिज कर दिया.

3000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में वांटेड

गीतांजलि समूह के मालिक 66 वर्षीय चोकसी के प्रत्यर्पण मामले में बहस सितंबर के मध्य में बेल्जियम की एक अदालत में होगी. सीबीआई बेल्जियम अभियोजन पक्ष को चोकसी को प्रत्यर्पित कराने के लिए मजबूत मामला बनाने में सहायता करेगी. बता दें कि चोकसी और उसका भांजा नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक में 13000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में वांटेड हैं. यह धोखाधड़ी उन्होंने मुंबई की ब्रैडी हाउस ब्रांच के कुछ बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके कथित तौर पर फर्जी शपथपत्र के जरिए की थी.

ब्रिटेन की टीम ने तिहाड़ जेल का किया निरीक्षण

भारत सरकार ने आर्थिक अपराधियों और फरारों को वापस लाने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया है. इसी कड़ी में हाल ही में ब्रिटेन की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) की एक टीम ने दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल का दौरा किया. तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक, यह निरीक्षण विशेष रूप से विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़ों को भारत लाने की कोशिशों को अमली जामा पहनाने के लिए किया गया. यह दौरा इसलिए किया गया, ताकि ब्रिटेन की अदालतों में यह साबित किया जा सके कि भारत में प्रत्यर्पित किए जाने वाले आरोपियों को तिहाड़ जेल में सुरक्षित और बेहतर माहौल मिलेगा.

