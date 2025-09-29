विज्ञापन
विशेष लिंक

पीएम मोदी आज दिल्ली में बीजेपी के नए ऑफिस का करेंगे उद्घाटन

भाजपा की स्थापना के बाद, पहला कार्यालय अजमेरी गेट पर खोला गया था. बाद में यह कुछ समय तक रकाबगंज रोड पर और फिर लगभग 35 साल तक 14 पंडित पंत मार्ग पर चलता रहा. अब पार्टी की अपनी इमारत दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर है.

Read Time: 2 mins
Share
पीएम मोदी आज दिल्ली में बीजेपी के नए ऑफिस का करेंगे उद्घाटन
दिल्ली के सभी 14 संगठनात्मक जिलों में अब अपने-अपने कार्यालय
नई दिल्‍ली:

दिल्‍ली में पंडित दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी का एक और ऑफिस बनकर तैयार हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को पंडित दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर दिल्ली बीजेपी के नए ऑफिस का उद्घाटन करेंगे. यह उद्घाटन नवरात्रि के दौरान सप्तमी के शुभ अवसर पर किया जा रहा है. यह कार्यक्रम दिल्ली बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेता और हजारों कार्यकर्ता शामिल होने की उम्मीद है.

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद और पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता उद्घाटन समारोह में मौजूद रहेंगे. दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी पार्टी के नए कार्यालय का औपचारिक उद्घाटन करेंगे. उन्होंने इस अवसर को 'ऐतिहासिक' बताया और नई बिल्डिंग के निर्माण पूरा होने पर दिल्ली भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी.

दिल्ली में पार्टी के कार्यालयों की यात्रा को याद करते हुए सचदेवा ने कहा, 'भाजपा की स्थापना के बाद, पहला कार्यालय अजमेरी गेट पर खोला गया था. बाद में यह कुछ समय तक रकाबगंज रोड पर और फिर लगभग 35 साल तक 14 पंडित पंत मार्ग पर चलता रहा. अब पार्टी की अपनी इमारत दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर है. यह यात्रा चुनौतियों से भरी रही, लेकिन यह उल्लेखनीय भी रही.' उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में भाजपा कार्यालय का शिलान्यास भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 9 जून 2023 को किया था.

सचदेवा ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी दूरदर्शी नेतृत्व में ही संगठन ने देश की सभी राज्य की राजधानियों और जिलों में पार्टी कार्यालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया. इस मिशन के तहत, दिल्ली राज्य कार्यालय से संबंधित लंबे समय से लंबित भूमि विवाद का निपटारा हुआ और साथ ही निर्माण कार्य भी पूरा हो गया. उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के सभी 14 संगठनात्मक जिलों में अब अपने-अपने कार्यालय हैं, जो पार्टी की जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM Narendra Modi, PM Modi Inaugurate New Office
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com