पुतिन की कार Aurus Senat और फॉर्च्यूनर में कौन ज्यादा दमदार? इतनी है दोनों की कीमत

Aurus Senat Vs Fortuner: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उन नेताओं में शामिल हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा और कड़ी सिक्योरिटी में रहते हैं. पुतिन फिलहाल भारत दौरे पर हैं और 4 दिसंबर की शाम उनका विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ. इस दौरान पुतिन की कार Aurus Senat पहले से ही तैयार थी, जिसे खास उनके लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन पुतिन अपनी कार में बैठने की बजाय पीएम मोदी के साथ एक सफेद रंग की फॉर्च्यूनर कार में सवार हो गए. ये देखकर हर कोई हैरान रह गया और फॉर्च्यूनर की खूब चर्चा हुई. ऐसे में आज हम आपको पुतिन की कार Aurus Senat और फॉर्च्यूनर के बीच का अंतर बता रहे हैं. आइए जानते हैं कि दोनों कारों में क्या-क्या खास है और इनकी कीमत कितनी है.

चार पहियों वाला किला है पुतिन की कार

व्लादिमीर पुतिन की कार को चार पहियों का किला भी कहा जाता है. इसे खासतौर पर रूस के राष्ट्रपति के लिए डिजाइन किया गया है. ये एक रूसी लग्जरी सेडान लिमोजिन कार है, जिसे Aurus Senat कहा जाता है. कंपनी ऐसी कुछ ही कारें हर साल तैयार करती है, लेकिन पुतिन जिस कार को इस्तेमाल करते हैं वो बेहद खास है.

पुतिन की कार पर किसी भी बम या मिसाइल अटैक का असर नहीं होता है और ये पूरी तरह से बुलेटप्रूफ है.

पुतिन की कार के टायर फट भी जाएं तो भी ये रफ्तार पकड़कर भाग सकती है.

पुतिन की कार Aurus Senat महज 6 सेकेंड में 100 की रफ्तार पकड़ सकती है.

Aurus Senat पानी में भी नहीं डूब सकती है, इसे खास तरह से डिजाइन किया गया है.

पुतिन की Aurus Senat में केमिकल अटैक से बचने के लिए खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है.

कितनी है Aurus Senat की कीमत?

Aurus Senat की कीमत की बात करें तो कंपनी के मुताबिक ये 18 मिलियन रूबल यानी करीब 2.5 करोड़ रुपये से शुरू होती है. हालांकि पुतिन के लिए जो कार तैयार हुई है, उसकी कीमत इससे कई गुना ज्यादा हो सकती है. क्योंकि इसमें कई तरह के बदलाव और चीजों का इस्तेमाल किया गया है.

सुबह जल्दी नहीं उठते हैं पुतिन, इतने बजे होता है ब्रेकफास्ट- ये है पूरा मॉर्निंग रूटीन

क्या है फॉर्च्यूनर की खासियत

जैपनीज कार फॉर्च्यूनर को सड़क पर चलने वाला हवाई जहाज भी कहा जाता है, इसका साइज और लुक बेहद खास है और ये सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली SUV है. रोड प्रजेंस और मजबूती के चलते भारत और बाकी कई देशों के बड़े नेता भी टोयोटा की इसी कार में सफर करते हैं. हालांकि फीचर्स और लग्जरी के मामले में ये Aurus Senat के मुकाबले काफी पीछे है. कीमत की बात करें तो फॉर्च्यूनर की शुरुआती कीमत 33 लाख रुपये है और ये 58 लाख तक जाती है.

टोयोटा फॉर्च्यूनर 2.7 लीटर और 2.8 लीटर इंजन वेरिएंट्स के साथ आती है.

पेट्रोल इंजन 166PS की पावर और 245Nm का टॉर्क जेनरेट करता है, वहीं 2.8 लीटर टर्बो-डीजल इंजन 204PS की पावर और 500Nm का टॉर्क देता है.

कार 5-स्पीड मैनुअल और डीजल इंजन 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आती है.

सेफ्टी के लिहाज से भी ये कार एकदम परफेक्ट है, इसमें 7 एयरबैग दिए गए हैं और एनकैप क्रैश टेस्ट में इसे 5 रेटिंग मिली है.

आम नहीं थी पुतिन वाली फॉर्च्यूनर

अब आप सोच रहे होंगे कि पुतिन की Aurus Senat और फॉर्च्यूनर की कीमत से लेकर फीचर्स में काफी ज्यादा अंतर है, ऐसे में पुतिन कैसे अपनी बख्तरबंद कार छोड़कर इसमें बैठ गए? दरअसल ये कोई आम फॉर्च्यूनर नहीं थी, ये भी एक बख्तरबंद कार थी. इस कार में भी किसी भी तरह के हमले झेलने और हर हालात में चलने की क्षमता है. यानी सेफ्टी के मामले में कोई समझौता नहीं किया गया. यही वजह है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन इस फॉर्च्यूनर कार में सवार होकर एयरपोर्ट से निकले थे.