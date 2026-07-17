प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस को भेजा 'वंदे मातरम' लिखा खास संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस को हाथ से लिखा एक पोस्टकार्ड भेजा है, जिस पर 'वंदे मातरम' लिखा है. 18 जुलाई को कंपनी की विक्रम-1 टेस्ट फ्लाइट-1 के जरिए इसे अंतरिक्ष में भेजा जाएगा. स्काईरूट एयरोस्पेस ने कहा कि इस मिशन में ले जाए जाने वाले खास पेलोड में पीएम मोदी का हाथ से लिखा संदेश शामिल है. साथ ही कंपनी की टीम, निवेशकों, नीति-निर्माताओं और दुनिया भर के शुभचिंतकों के हाथ से लिखे नोट भी इसके साथ भेजे जाएंगे.

प्रधानमंत्री का संदेश अंतरिक्ष तकनीक की संभावनाओं और एक स्पेस-फ़ेयरिंग देश (अंतरिक्ष में सक्रिय देश) के तौर पर भारत की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं, दोनों को दर्शाता है. कंपनी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "विक्रम-1 टेस्ट फ़्लाइट-1 पर ले जाए जा रहे पेलोड में एक बहुत ही खास चीज है, पीएम मोदी का हाथ से लिखा पोस्टकार्ड, जिस पर 'वंदे मातरम' लिखा है."

कंपनी ने कहा, "अरबों सपने… और भी ज़्यादा संभावनाएं. अंतरिक्ष में भेजा गया हर नया सैटेलाइट पृथ्वी पर जीवन को बदल देता है. वे अरबों लोगों को इंटरनेट से जोड़ते हैं, सटीक नेविगेशन में मदद करते हैं, सटीक खेती को संभव बनाते हैं, हमारे ग्रह की निगरानी करते हैं, मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं, आपदा का पता लगाते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करते हैं, मौसम की भविष्यवाणी को बेहतर बनाते हैं, मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए बेहतर जगहों तक पहुंचाते हैं, जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करते हैं और आने वाले समय की AI-आधारित दुनिया को और ताकत देंगे. वंदे मातरम."

स्काईरूट के अनुसार, ये यादगार चीजें 'मिशन आगमन' का हिस्सा हैं, जिसे कंपनी ने "कई हाथों से आगे बढ़ाया गया और लाखों लोगों द्वारा साझा किया गया एक उत्सव" बताया है. कंपनी ने कहा कि हाथ से लिखे ये संदेश भारत के बढ़ते प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम के लिए सामूहिक समर्थन का प्रतीक हैं और विक्रम-1 मिशन के साथ अंतरिक्ष में जाएंगे.

यादगार चीजों के अलावा, विक्रम-1 में कॉस्मोसर्व, डी-क्यूब्ड और स्काईरूट के अपने स्कोप से टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन पेलोड ले जाए जाएंगे. साथ ही, इसमें कॉसमॉस डायमंड्स का बनाया आर्टवर्क 'कॉस्मिक ब्लूम' और एक माइक्रो-आर्ट पेलोड भी होगा.

विक्रम-1 स्काईरूट एयरोस्पेस का पहला ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल, भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक अहम उपलब्धि साबित हो सकता है. इस मिशन का मकसद देश में बने इस लॉन्च व्हीकल की क्षमताओं को दिखाना और देश के कमर्शियल स्पेस लक्ष्यों को मज़बूत करना है.

हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी ने घोषणा की है कि वह 18 जुलाई को सतीश धवन स्पेस सेंटर (एसडीएससी-एसएचएआर) के पहले लॉन्च पैड से विक्रम-1 की पहली टेस्ट फ्लाइट की कोशिश करेगी. यह लॉन्च भारतीय जमीन से किसी प्राइवेट तौर पर विकसित ऑर्बिटल-क्लास रॉकेट के उड़ान भरने की पहली कोशिश होगी.

कंपनी के मुताबिक, जरूरी एयरस्पेस और समुद्री मंजूरी मिल गई हैं. अधिकारियों ने रॉकेट के ऊपर जाने और गिरने के रास्ते (एसेंट और इम्पैक्ट कॉरिडोर) के साथ प्रतिबंधित क्षेत्र तय करने के लिए जरूरी नोटिस भी जारी कर दिए हैं.

स्काईरूट एयरोस्पेस के लिए यह कदम बहुत मायने रखता है. हैदराबाद का यह स्टार्टअप भारत के उस फ़ैसले की सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक है, जिसके तहत स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला गया था. जो क्षेत्र कभी सरकारी एजेंसियों का एकाधिकार था और जो इस बदलाव का विरोध करते थे, वहां अब उद्यमियों की एक नई पीढ़ी सामने आ रही है जो दुनिया के लिए रॉकेट, सैटेलाइट और स्पेस सर्विस बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.

प्रधानमंत्री मोदी इस बदलाव के सबसे बड़े समर्थकों में से एक रहे हैं. उनके नेतृत्व में, भारत ने बड़े सुधार किए जिनसे स्पेस सेक्टर में प्राइवेट भागीदारी का रास्ता खुला. रेगुलेटरी और सुविधा देने वाली संस्था के तौर पर IN-SPACe के गठन से स्टार्टअप्स को ISRO की सुविधाओं और विशेषज्ञता तक पहुंच मिली. इन सुधारों ने इनोवेशन की एक लहर पैदा की, जिससे निवेशक, इंजीनियर और उद्यमी उस क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए जो लंबे समय से प्राइवेट प्लेयर्स के लिए बंद था.

इन सुधारों से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वालों में से एक स्काईरूट एयरोस्पेस है. प्रधानमंत्री ने बार-बार भारतीय स्पेस स्टार्टअप्स की उपलब्धियों का ज़िक्र किया है और अक्सर भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम में उभर रही नई ऊर्जा के उदाहरण के तौर पर स्काईरूट का नाम लिया है. स्टार्टअप कम्युनिटी के साथ बातचीत के दौरान, उन्होंने युवा उद्यमियों को बड़े सपने देखने और ग्लोबल लेवल पर मुकाबला करने के लिए प्रोत्साहित किया है. उन्होंने भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनियों को ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने की चुनौती भी दी है जो देश को दुनिया की प्रमुख स्पेस ताकतों में शामिल कर सकें.

स्काईरूट के साथ उनका जुड़ाव खास तौर पर उल्लेखनीय रहा है. प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काईरूट के अत्याधुनिक हेडक्वार्टर और इंटीग्रेटेड स्पेसक्राफ्ट फ़ैसिलिटी, जिसे 'इन्फिनिटी कैंपस' कहा जाता है, उसका उद्घाटन किया. उन्होंने बढ़ते प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम को भारत के तकनीकी आत्मविश्वास और उद्यमिता की ताकत का प्रतीक बताया.

आने वाला विक्रम-1 मिशन न सिर्फ़ स्काईरूट के लिए, बल्कि भारत के कमर्शियल स्पेस लक्ष्यों के लिए भी एक अहम पड़ाव साबित होगा. भारतीय स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉ. विक्रम साराभाई के नाम पर रखे गए विक्रम-1 को एक ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल के तौर पर डिज़ाइन किया गया है, जो भारत और विदेशों के ग्राहकों के लिए सैटेलाइट को स्पेस में ले जाने में सक्षम है.

यह मिशन स्काईरूट के 2022 में सफल विक्रम-S सब-ऑर्बिटल लॉन्च के बाद हो रहा है. उस उड़ान ने इतिहास रचा था, क्योंकि वह स्पेस तक पहुंचने वाला पहला प्राइवेट तौर पर विकसित भारतीय रॉकेट था. इसने साबित कर दिया कि भारतीय स्टार्टअप्स रॉकेट बना और लॉन्च कर सकते हैं - एक ऐसा कारनामा जो पहले सिर्फ़ सरकारों और कुछ बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों ने ही किया था.

अब कंपनी एक कहीं ज़्यादा बड़े और मुश्किल लक्ष्य की तैयारी कर रही है. ऑर्बिटल मिशन के लिए बहुत ज़्यादा सटीकता और जटिलता की ज़रूरत होती है. रॉकेट का हर स्टेज, हर सॉफ़्टवेयर कमांड और हर सब-सिस्टम बिना किसी गड़बड़ी के काम करना चाहिए. सफलता मिलने पर स्काईरूट दुनिया भर की उन चुनिंदा प्राइवेट लॉन्च प्रोवाइडर कंपनियों में शामिल हो जाएगी, जो पेलोड को ऑर्बिट में पहुंचाने में सक्षम हैं.

इस सफ़र के केंद्र में स्काईरूट के फ़ाउंडर पवन चंदना और नागा भरत डाका हैं. दोनों ही इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने उद्यमी बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए नेशनल स्पेस प्रोग्राम में अपनी सुरक्षित और प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ दी थी. उनका विज़न दुनिया भर के ग्राहकों के लिए स्पेस तक पहुंच को सस्ता, भरोसेमंद और तेज़ बनाना है.

कंपनी के CEO पवन चंदाना ने ISRO में अपने कार्यकाल के दौरान लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी पर बहुत काम किया. COO नागा भरत डाका रॉकेट सिस्टम और प्रोग्राम को लागू करने में अपनी खास विशेषज्ञता लेकर आए. साथ मिलकर उन्होंने छोटे सैटेलाइट ऑपरेटरों की बढ़ती ग्लोबल मांग को पहचाना, जो लचीले और किफायती लॉन्च विकल्प चाहते थे.

जब उन्होंने 2018 में स्काईरूट की शुरुआत की, तो भारत का प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम शुरुआती दौर में था. शुरुआत से रॉकेट कंपनी बनाने के लिए पूंजी जुटाने, बहुत कुशल इंजीनियरिंग टीमें बनाने, नई टेक्नोलॉजी विकसित करने और ग्राहकों को यह भरोसा दिलाने की ज़रूरत थी कि एक भारतीय स्टार्टअप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला कर सकता है.

सालों में, स्काईरूट ने एडवांस्ड प्रोपल्शन सिस्टम, हल्के स्ट्रक्चर, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं और तेज़ी से बढ़ते छोटे सैटेलाइट मार्केट के लिए डिज़ाइन किए गए लॉन्च व्हीकल की एक सीरीज़ विकसित की. उनकी कोशिशों ने निवेशकों और रणनीतिक साझेदारों को आकर्षित किया, जिससे कंपनी भारत के सबसे चर्चित स्पेस स्टार्टअप्स में से एक बन गई.

इस सफ़र ने स्काईरूट को दो पूर्व ISRO इंजीनियरों द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप से बदलकर भारत का पहला प्राइवेट स्पेस यूनिकॉर्न बना दिया है, जिसकी कीमत एक अरब डॉलर से ज़्यादा है. इसलिए, विक्रम-1 पर प्रधानमंत्री का संदेश ले जाना सिर्फ़ प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि बहुत अहम है. यह राष्ट्रीय नीति, उद्यमी महत्वाकांक्षा और तकनीकी इनोवेशन के मेल को दिखाता है.

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यह संदेश इस बात की व्यापक समझ को भी दर्शाता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे प्रभावित करती है. आज सैटेलाइट कम्युनिकेशन, नेविगेशन, खेती, आपदा प्रबंधन, मौसम का पूर्वानुमान और पर्यावरण की निगरानी में मदद करते हैं. वे तेज़ी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा नेटवर्क और भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनते जा रहे हैं. प्रधानमंत्री के शब्दों में ठीक यही विज़न बताया गया है. अरबों लोगों को जोड़ने, किसानों की मदद करने, मछुआरों का मार्गदर्शन करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और AI-आधारित भविष्य को आगे बढ़ाने में सैटेलाइट की भूमिका का उनका ज़िक्र स्पेस टेक्नोलॉजी के व्यावहारिक फ़ायदों को रेखांकित करता है.

जब विक्रम-1 प्रधानमंत्री का संदेश और सैकड़ों शुभचिंतकों के कार्ड लेकर श्रीहरिकोटा से उड़ान भरेगा, तो वह सिर्फ़ पेलोड नहीं ले जा रहा होगा. वह एक ऐसे देश की कहानी ले जा रहा होगा जिसने प्राइवेट इनोवेशन के लिए स्पेस के दरवाज़े खोले, दो पूर्व ISRO वैज्ञानिकों की कहानी जिन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की, और एक ऐसे स्टार्टअप की कहानी जो भारत को ग्लोबल कमर्शियल स्पेस मैप पर मज़बूती से स्थापित करना चाहता है.

जैसा कि कार्ड में कहा गया है, यह "अरबों सपनों... और भी ज़्यादा संभावनाओं" की कहानी है. स्काईरूट एयरोस्पेस और भारत के बढ़ते प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए, वे संभावनाएं अब अंतरिक्ष की ओर बढ़ रही हैं.

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