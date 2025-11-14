दिल्ली में मोदी ने बताई बीजेपी की तैयारी-बिहार में जीत भारी, अब बंगाल की बारी

बिहार के एतिहासिक जनादेश के साथ ही अब बंगाल भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का अगला लक्ष्‍य है. यह संदेश खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उस विनिंग स्‍पीच में दिया जो पार्टी मुख्‍यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दी गई थी. पीएम मोदी ने जीत के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, 'यहां पर गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल पहुंचती है, बिहार ने बंगाल में बीजेपी की विजय का रास्ता बना दिया है. अब बीजेपी आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल की जंगलराज को उखाड़ फेंकेगी. मैं बिहार के हर मतदाता का आभार व्यक्त करता हूं आप सबका भी धन्यवाद.'

बंगाल से उखाड़ फेंकेगे जंगलराज

पीएम मोदी ने आगे कहा, 'मैं बंगाल के भाइयों और बहनों को भी बधाई देता हूं. अब आपके साथ मिलकर भाजपा पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी.' पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं. जीत से उत्साहित पीएम मोदी ने कहा, 'लोकसभा चुनाव के बाद, हमें देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिली. जिस हरियाणा की धरती ने ‘जय जवान—जय किसान' की भावना को आगे बढ़ाया, उस हरियाणा ने हमें लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर दिया. छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहेब अंबेडकर और वीर सावरकर की पुण्य भूमि महाराष्ट्र में हमें प्रचंड जीत मिली। लगातार तीसरी बार महाराष्ट्र में हमें जीत मिली. देश की राजधानी में 25 वर्षों बाद हम बहुमत से जीते और आज बिहार में इतनी बड़ी संख्या में जीतकर आए हैं.'

