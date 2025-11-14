विज्ञापन
बिहार परिणाम: जनता के फैसले का सम्‍मान, मगर यह वोट चोरी...कांग्रेस ने हार के बाद कुछ यूं दी प्रतिक्रिया 

पार्टी की शर्मनाक हार के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में, कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था. 

  • कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए की जीत पर बड़े पैमाने पर वोट चोरी के आरोप दोहराए हैं.
  • कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने लोकतंत्र कमजोर करने वाली ताकतों से लड़ने का संकल्प जताया.
  • कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और चुनाव आयोग पर वोट चोरी की साजिश रचने का आरोप लगाया.
नई दिल्‍ली:

बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद, कांग्रेस ने शुक्रवार को 'वोट चोरी' के आरोपों को दोहराया. कांग्रेस का कहना था है कि चुनाव परिणाम 'बड़े पैमाने पर वोट चोरी' को दर्शाते हैं. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि पार्टी बिहार की जनता के फैसले का सम्मान करती है और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ताकतों से लड़ती रहेगी. 

हमारी लड़ाई जारी रहेगी  

खरगे ने एक्‍स पर चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया दी. उन्‍होंने लिखा, 'हम बिहार की जनता के फैसले का सम्मान करते हुए, ऐसी ताकतों के खिलाफ़ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर, लोकतंत्र को कमजोर करने में जुटी हैं. हम चुनाव के परिणामों का गहराई से अध्ययन करेंगे और नतीजों के कारणों को समझने के बाद विस्तृत बात रखेंगे. बिहार में जिन मतदाताओं ने महागठबंधन का साथ दिया है, उनके हम तहे दिल से आभारी है.' 

खरगे ने इसके साथ ही कांग्रेस के हर कार्यकर्ताओं से अपील की और कहा, 'कहना चाहता हूं कि आपको हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं। आप हमारी आन-बान-शान है. आपकी कड़ी मेहनत हमारी ताकत है. हम जनता को जागरूक करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. जनता के बीच रहकर संविधान और लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष जारी रखेंगे. यह लड़ाई लंबी है - और हम इसे पूरी निष्ठा, साहस और सत्य के साथ लड़ेंगे.' =

जयराम रमेश बोले ये वोट चोरी 

वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, 'निःसंदेह, बिहार के चुनाव परिणाम बड़े पैमाने पर वोट चोरी को दर्शाते हैं - जिसकी साजिश प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और चुनाव आयोग रच रहे हैं. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संविधान की रक्षा और हमारे लोकतंत्र को बचाने के अपने अभियान को और भी मजबूती से जारी रखने के अपने संकल्प को दोहराती है.' दूसरी ओर पार्टी की शर्मनाक हार के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में, कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था. 

राहुल गांधी नतीजों से हैरान 

14 नवंबर को आए नतीजों में महागठबंधन कुल मिलाकर 40 सीटों से आगे नहीं बढ़ पा रहा है जबकि एनडीए 243 सदस्यीय विधानसभा में 200 से ज्‍यादा सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं. इस पर राहुल गांधी ने कहा कि यह परिणाम आश्चर्यजनक है और बड़ी लड़ाई 'संविधान और लोकतंत्र की रक्षा' के लिए है. 'वोट चोरी' के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कहे बिना, जिसके लिए उन्होंने बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा भी निकाली थी, गांधी ने लिखा, 'मैं बिहार के उन लाखों मतदाताओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन में अपना भरोसा जताया है. बिहार में यह परिणाम वाकई आश्चर्यजनक है. हम ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था.' 
 

