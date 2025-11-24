भारतीय सिनेमा के युग का अंत... अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धाजंलि

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और ‘ही-मैन' के नाम से मशहूर धर्मेंद्र का सोमवार को 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. लंबे समय से बीमार चल रहे धर्मेंद्र ने मुंबई के जुहू स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली. इससे पहले उन्हें अक्टूबर में सांस लेने में तकलीफ के कारण ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 12 नवंबर को उन्हें डिस्चार्ज कर घर लाया गया था, जहां उनका इलाज जारी था.

पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा, 'धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है. वे एक प्रतिष्ठित फिल्मी हस्ती और अद्भुत अभिनेता थे जिन्होंने अपनी हर भूमिका में आकर्षण और गहराई भर दी. उनकी सादगी, विनम्रता और गर्मजोशी ने अनगिनत दिलों को छुआ. इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और असंख्य प्रशंसकों के साथ हैं. ॐ शांति.'

राष्ट्रपति मुर्मू ने भी जताया दुख

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताया. उन्होंने लिखा, 'वरिष्ठ अभिनेता और पूर्व सांसद श्री धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के लिए एक अपूरणीय क्षति है. वे सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक थे, उन्होंने अपने दशकों लंबे शानदार करियर में कई यादगार प्रस्तुतियां दीं. भारतीय सिनेमा की एक प्रतिष्ठित हस्ती के रूप में, वे अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो कलाकारों की युवा पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी. उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना.'

बॉलीवुड में शोक की लहर

धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट पर हुआ, जहां उनके बड़े बेटे सनी देओल ने मुखाग्नि दी. अंतिम विदाई देने के लिए हेमा मालिनी, ईशा देओल, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान और फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गज पहुंचे. सोशल मीडिया पर फैंस और सितारे भी धर्मेंद्र को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

धर्मेंद्र का फिल्मी सफर

धर्मेंद्र ने छह दशकों से अधिक समय तक हिंदी सिनेमा पर राज किया. उन्होंने अनपढ़, बंदिनी, मेरा गांव मेरा देश, शोले, धरम-वीर, तहलका जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया. उनकी ऑन-स्क्रीन जोड़ी हेमा मालिनी के साथ बेहद लोकप्रिय रही. धर्मेंद्र को उनकी दमदार एक्टिंग और सादगी के लिए हमेशा याद किया जाएगा.