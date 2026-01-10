इक्कीस के बाद धर्मेंद्र के ना होने पर खालीपन महसूस कर रहे जयदीप अहलावत - 'काश वह फिल्म देखने के लिए वहां होते'

लेजेंड्री सुपरस्टार धर्मेंद्र का निधन पिछले साल 24 नवंबर को हुआ था. उनकी आखिरी फिल्म इक्कीस थी, जो 1 जनवरी को रिलीज हो चुकी है. फिल्म में उनके साथ जयदीप अहलावत नजर आ रहे हैं, जिनके साथ उनके ज्यादातर सीन हैं. वहीं धर्मेंद्र के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को जयदीप अहलावत ने हाल ही में शेयर किया. टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में जयदीप अहलावत ने धर्मेंद्र के निधन पर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है. इसके बारे बताया. जयदीप अहलावत ने कहा, "पूरे देश, सभी सिनेमा प्रेमियों ने एक खालीपन महसूस किया है. इक्कीस के प्रमोशन के दौरान मैंने भी उनकी कमी महसूस की. काश वह हमारे साथ होते, फिल्म देखते और अपना काम देखते. उन्हें उन पलों का हिस्सा होना चाहिए था. लेकिन, खैर, यह किस्मत है. इसे लेकर कोई कुछ नहीं कर सकता."

धर्मेंद्र के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए जयदीप अहलावत ने कहा, लेजेंड के साथ इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने को लेकर मैं खुद को लकी मानता हूं. मैंने उनके साथ काम करते हुए अच्छा वक्त बिताया. सबसू खूबसूरत चीज थी कि लेजेंड का स्टेटस होते हुए भी उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं कराया जैसे आप किसी सुपरस्टार के साथ काम कर रहे हों. वह हमें फैमिली की तरह मानते थे. वह हमेशा मजाक करते, खूबसूरत कविता सुनाते और कहानिया सुनाते थे. जो सेट को जिंदा रखता.

जयदीप अहलवावत ने बताया कि इक्कीस की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र के साथ ज्यादा वक्त बिताया. उन्होंने कहा जब भी धर्मेंद्र सेट पर आते थे रुम में पॉजीटिव एनर्जी आ जाती थी, जिसके कारण सभी कम्फरटेबल महसूस करते थे. वहीं जयदीप अहलावत ने बताया कि धर्मेंद्र ने उनके गाल खींचकर कहा, किन्ना सोणा मुंडा है. इस याद को वह बहुत अहम मानते हैं.

इक्कीस के बारे में

श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित इक्कीस को मैडॉक फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म में अगस्तय नंदा, सिमर भाटिया, जयदीप अहलावत और धर्मेंद्र अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. फिल्म ने 10 दिनों में 26.35 करोड़ की कमाई भारत में हासिल की है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 33.65 हो गया है.