कांग्रेस के पीएम मोदी को चायवाला बताते हुए AI वीडियो पर बवाल, BJP बोली- शर्मनाक

कांग्रेस ने पीएम मोदी को चायवाला बताते हुए उनका एक फनी AI वीडियो शेयर किया है. वीडियो वायरल होने के बाद इस पर सियासी बवाल मच गया है. वीडियो पर सवाल उठाते बीजेपी ने कहा है कि प्रधानमंत्री की गरिमा के साथ ऐसे कैसे किया जा सकता है. वीडियो कांग्रेसी नेता रागिनी नायक के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है.
🔴#BREAKING | Congress posts AI video of Prime Minister Narendra Modi, video shows him as 'chaiwala'; BJP hits out at Congress, says "'naamdar Congress cannot stand 'kaamdar PM"— NDTV (@ndtv) December 3, 2025
BJP spokesperson Shehzad Poonawalla (@Shehzad_Ind) and Tom Vadakkan (@TomVadakkan2) join NDTV's… pic.twitter.com/ugy54jIE5s
AI वीडियो को बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी का अपमान माना है और कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि 140 करोड़ की जनता पीएम मोदी को आशीर्वाद देती है जबकि राहुल गांधी और कांग्रेस को खारिज कर रही है. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने X पोस्ट में कहा, " कांग्रेस का यह शर्मनाक ट्वीट कांग्रेस नेतृत्व की विकृत मानसिकता को उजागर करता है. कांग्रेस का यह घृणित ट्वीट 140 करोड़ मेहनती और योग्य भारतीयों का गंभीर अपमान है और यह कांग्रेस द्वारा ओबीसी समुदाय पर सीधा हमला है. कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी इस तथ्य से नफरत करते हैं कि भारत की जनता लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद देती है और चुनती है, जो समर्पण और कड़ी मेहनत से आगे बढ़े हैं, जबकि अहंकारी और विशेषाधिकार प्राप्त राहुल गांधी को जनता ने बार-बार खारिज किया है. कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी और उनकी दिवंगत माता का अपमान करने में आदतन अपराधी रही है. भारत की जनता इस पतित कांग्रेस को कड़ा सबक सिखाएगी."
This shameful tweet by Congress exposes the depraved mindset of the Congress leadership. This disgusting tweet by the Congress is a grievous insult to the 140 crore hard working meritorious Indians and it is a direct attack by the Congress on the OBC community. . The Congress… pic.twitter.com/6jxKkPO0h0— C.R.Kesavan (@crkesavan) December 3, 2025
