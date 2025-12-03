कांग्रेस के पीएम मोदी को चायवाला बताते हुए AI वीडियो पर बवाल, BJP बोली- शर्मनाक

कांग्रेस ने पीएम मोदी को चायवाला बताते हुए उनका एक फनी AI वीडियो शेयर किया है. वीडियो वायरल होने के बाद इस पर सियासी बवाल मच गया है. वीडियो पर सवाल उठाते बीजेपी ने कहा है कि प्रधानमंत्री की गरिमा के साथ ऐसे कैसे किया जा सकता है. वीडियो कांग्रेसी नेता रागिनी नायक के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है.

AI वीडियो को बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी का अपमान माना है और कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि 140 करोड़ की जनता पीएम मोदी को आशीर्वाद देती है जबकि राहुल गांधी और कांग्रेस को खारिज कर रही है. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने X पोस्ट में कहा, " कांग्रेस का यह शर्मनाक ट्वीट कांग्रेस नेतृत्व की विकृत मानसिकता को उजागर करता है. कांग्रेस का यह घृणित ट्वीट 140 करोड़ मेहनती और योग्य भारतीयों का गंभीर अपमान है और यह कांग्रेस द्वारा ओबीसी समुदाय पर सीधा हमला है. कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी इस तथ्य से नफरत करते हैं कि भारत की जनता लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद देती है और चुनती है, जो समर्पण और कड़ी मेहनत से आगे बढ़े हैं, जबकि अहंकारी और विशेषाधिकार प्राप्त राहुल गांधी को जनता ने बार-बार खारिज किया है. कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी और उनकी दिवंगत माता का अपमान करने में आदतन अपराधी रही है. भारत की जनता इस पतित कांग्रेस को कड़ा सबक सिखाएगी."