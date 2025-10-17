विज्ञापन
आज भारत रुकने के मूड में नहीं है, हम न रुकेंगे न थमेंगे... NDTV World Summit में पीएम मोदी

पीएम मोदी ने NDTV वर्ल्ड समिट में कहा कि आज भारत अब फ्रेजाइल फाइव से बाहर निकलकर टॉप फाइव इकोनॉमी में से एक बन गया है. आज महंगाई 2 फीसदी से नीचे हैं. और ग्रोथ रेट 7 फीसदी से ज्यादा है.

NDTV वर्ल्ड समिट में पीएम मोदी का संबोधन
नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDTV वर्ल्ड समिट में भविष्य के भारत को लेकर अपने विजन को सबसे साझा किया. उन्होंने इस खास मौके पर कहा कि ये त्योहारों का समय है, मैं आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं. उत्साह के इस माहौल में NDTV वर्ल्ड समिट हो रहा है. इस सेशन की थीम भी अद्भुत है अनस्टॉपेबल भारत. वाकेई भारत आज रुकने के मूड में भी नहीं है. हम ना रुकेंगे ना हम थमेंगे. हम 140 करोड़ देशवासी मिलकर तेजी से आगे बढ़ेंगे. आज जब दुनिया में भांति-भांति के रोड ब्लॉक्स हैं, स्पीड ब्रेकर हैं, तब अनस्टॉपेबल भारत की चर्चा बहुत स्वाभाविक है. मैं इसको 11 साल के पहले की स्थितियां और वर्तमान की स्थिति में के बारे में बताने जा रहा हूं.

पीएम मोदी ने कहा कि आप जरा याद कीजिए कि 2014 से पहले इस प्रकार के समिट में किन मुद्दों को लेकर चर्चा होती थी.  क्या हेडलाइन्स होती थीं? आप जब याद करेंगे तो ध्यान आएगा कि ग्लोबल हेड बैंड्स को भारत कैसे झेलेगा? फ्रजाइल फाइव से भारत कैसे बाहर आएगा? भारत में घोटाले कब बंद होंगे? तब महिला सुरक्षा को लेकर बहुत सारे सवाल थे. आतंकी स्लीपर सेल किस तरह बेकाबू थे इसको लेकर खुलासे होते थे. महंगाई डायन खाए जात है.. ये गीत छाए हुए थे. अब आपको पता चला कि 2014 से पहले क्या था. पहले देश और दुनिया को लगता था कि इतने सारे संकटों के जनजाल में फंसा भारत इनसे भारत निकल ही नहीं पाएगा. लेकिन बीते 11 वर्षों भारत ने हर आशंका को ध्वास्त किया है. हर चुनौती को पस्त किया है. आज भारत अब फ्रेजाइल फाइव से बाहर निकलकर टॉप फाइव इकोनॉमी में से एक बन गया है. आज महंगाई 2 फीसदी से नीचे हैं. और ग्रोथ रेट 7 फीसदी से ज्यादा है. आज चिप से लेकर शिप तक चारों तरफ आत्मनिर्भर भारत, आत्म विश्वास से भरा हुआ भारत है. अब भारत आतंकी हमलों के बाद चुप नहीं बैठता है. सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके, ऑपरेशन सिंदूर करके भारत मुंहतोड़ जवाब देता है. 

पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज ग्रीन एनर्जी और सेमी कंडक्टर के क्षेत्र में भी बड़े बड़े निवेश हो रही है. हाल में हुआ ईएनपीए ट्रेड एग्रीमेंट बड़ा उदाहरण है यूरोप के देशों ने भारत में 100 बिलियन डॉलर के निवेश का ऐलान किया है, यहां जॉब क्रिएट होंगे. कुछ दिन पहले इंग्लैंड के पीएम सबस बड़े बिजनेस डेलिगेशन के साथ भारत आए थे. ये दिखाता है कि दुनिया भारत में अवसर आशा के साथ देख रही है, जी -7 देशों के साथ ट्रेड 60 फीसदी से ज्यादा बढ़ चुका है, पूरी दुनिया भारत को भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देख रही है, इलेक्ट्रॉनिक, फार्मा ओटोमोबाइल में भी निवेश की लहर आई है.

उन्होंने कहा कि इस समिट में एज ऑफ द अन्नोन एक अनसर्टेन चीज हो सकती है लेकिन भारत के लिए अवसर का गेटवे है. भारत ने अनजान रास्तों पर चलने का साहस दिखाया है, हमारे संतों, वैज्ञानिकों, नाविकों ने ये साहस दिखाया है. कोरोना वैक्सीन की जरूरत हो स्कील्ड मैनपावर फिनटेक जैस सेक्टर हो हमने रिस्क को रिफॉर्म में हर रिफॉर्म को रिजेलियेंस में हर रिजेलियंस को रिफॉर्म में बदला है. आईएमएफ चीफ ने कहा कि वो भारत में रिफॉर्म से बेहद आशान्वत है 

भारत में एक समय पहले रिफॉर्म हुआ था एक इको सिस्टम इसको गाता है, लेकिन वो कंपल्शन के कारण था और उसका कारण आईएमएफ था, लेकिन आज रिफॉर्म होता है कन्विक्शन के कारण आज वही आईएमएफ इसकी तारीफ कर रहा है, हर कोई कह रहा था की मास लेवल पर डिजिटल काम संभव नहीं लेकिन भारत ने सबको गलत साबित कर दिया, आज दुनिया का 50 फीसदी डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में ही होता है, भारत का यूपीआई दुनिया के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को डोमिनेंट कर रहा है, यानी हर प्रेडिक्शन से बहेतर करना ये आज भारत का मिजाज बना चुका है.

PM Modi At NDTV World Summit, NDTVWorldSummit2025News
