'मोदी आ रहा है...' पीएम मोदी ने जब याद दिलाई चुनाव से पहले की अपनी भविष्यवाणी

- पीएम मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में 2024 के चुनावों का जिक्र करते हुए पिछले कार्यक्रम की याद दिलाई
- पीएम ने ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में वैश्विक शांति, यूक्रेन और गाजा पर चर्चा की
- पीएम मोदी ने कहा कि भारत शांति चाहता है और वर्तमान वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत-यूके संबंध मजबूत बने हुए हैं
"पिछली बार मैं इस कार्यक्रम में आया था, तो 2024 के चुनाव बाकी थे. लेकिन उस दिन मैंने कहा था कि मैं अगले कार्यक्रम में आऊंगा. और उस समय आपने सबसे ज्यादा ताली बजाई थी. और उस समय राजनीति शास्त्र के जानकार जो यहां बैठे थे, उन्होंने मान लिया था कि मोदी आ रहा है..." मौका मुंबई में ग्लोबल फिनटेक समिट का था. मंच पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर भी मौजूद थे. पीएम मोदी ने ये लाइनें बोलीं तो हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज गया.
'भारत शांति चाहता है'
पीएम मोदी ने मुंबई में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर के साथ ग्लोबल फिनटेक समिट में कहा, "आज की बैठक में हम लोगों ने यूक्रेन और गाजा को लेकर भी चर्चा की. भारत शांति चाहता है. वैश्विक अस्थिरता के दौर में भारत और यूके के संबंध मजबूत हैं."
'मुंबई में पीएम कीर स्टार्मर का स्वागत है'
पीएम मोदी ने कीर स्टार्मर की पहली भारत यात्रा पर कहा, "आज मुंबई में उनका स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है. पीएम स्टार्मर के नेतृत्व में भारत और यूके के रिश्तों में मजबूती आई है."
'यूके की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में कैंपस खोलने जा रही हैं.'
पीएम ने आगे कहा, पीएम स्टार्मर के साथ शिक्षा क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल आया है. यह बहुत खुशी की बात है कि अब यूके की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में कैंपस खोलने जा रही हैं. हाल ही में साउथैम्टन यूनिवर्सिटी के गुरुग्राम कैंपस का उद्घाटन हुआ. साथ ही छात्रों का पहला ग्रुप प्रवेश भी ले चुका है."
India's digital ecosystem is setting global standards for innovation and inclusion. Addressing the Global Fintech Fest 2025 in Mumbai. https://t.co/65bZqzTH7a— Narendra Modi (@narendramodi) October 9, 2025
'हमारी साझेदारी भरोसेमंद, टेलेंट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन है'
पीएम मोदी ने जानकारी दी कि हमने मिलिट्री ट्रेनिंग में सहयोग पर समझौता किया है, जिसमें भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स में ट्रेनर्स के रूप में काम करेंगे. वहीं, भारत की गतिशीलता और ब्रिटेन की विशेषज्ञता मिलकर एक कमाल का तालमेल बनाती है. हमारी साझेदारी भरोसेमंद है, टेलेंट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन है."
'दोनों देश मिलकर वैश्विक चुनौतियों का करेंगे सामना'
पीएम ने वैश्विक चुनौतियों पर बात करते हुए कहा, "हमारे रिश्तों की नींव लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर टिकी है. दोनों देश मिलकर वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने नागरिकों के लिए नए अवसर पैदा कर सकते हैं."
