शांति के पैरोकार ट्रंप! रूस-यूक्रेन शांति वार्ता के लिए जल्द पुतिन-जेलेंस्की से मिलेंगे, चीन पर लगाएंगे टैरिफ?

भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु हमला रुकवाने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब तक रूस-यूक्रेन के बीच शांति समझौता नहीं (Trump On Russia-Ukraine Peace Talk) करवा सके हैं. दोनों देशों से कई बार बातचीत के बाद भी उनकी हर कोशिश मानो नाकाम सी रही है. पिछले दिनों रूस की अर्थव्यवस्था को लेकर की गई टिप्पणी के बाद ट्रंप एक बार फिर से रूस-यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की संभावना जता रहे हैं. वहीं चीन पर भी टैरिफ लगाने पर वह विचार कर रहे हैं.

ट्रंप ने इसे लेकर रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमी पुतिन से बातचीत भी की है. ये दावा खुद ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया के सामने किया है. उनका कहना है कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी बहुत अच्छी बातचीत हुई. इस बात की पूरी संभावना है कि वह रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध के दौर को समाप्त कर सकें.

.@POTUS on the possibility of peace talks between Russia and Ukraine: "We had some very good talks with President Putin today and there's a very good chance that we could be ending the round — the end of that road. There's a good chance that there will be a meeting very soon." pic.twitter.com/37yFw7buKu