विज्ञापन
विशेष लिंक

पीएम मोदी ने तोड़ा लाल किले से सबसे लंबे भाषण का रिकॉर्ड, इतने मिनट तक देश को संबोधित करते रहे प्रधानमंत्री

Independence Day Longest Speech: पीएम मोदी ने एक दूसरा रिकॉर्ड भी बना लिया है. उन्होंने लाल किले पर लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया है, ऐसा पहले सिर्फ जवाहर लाल नेहरू कर चुके हैं.

Read Time: 2 mins
Share
पीएम मोदी ने तोड़ा लाल किले से सबसे लंबे भाषण का रिकॉर्ड, इतने मिनट तक देश को संबोधित करते रहे प्रधानमंत्री
पीएम मोदी ने तोड़ा सबसे लंबे भाषण का रिकॉर्ड

Independence Day Longest Speech: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लाल किले की प्राचीर से सबसे लंबा भाषण देने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है. पीएम मोदी ने 100 मिनट से ज्यादा का भाषण दिया है. इससे पहले उनका सबसे लंबा भाषण 98 मिनट का था. पीएम मोदी ने पिछले साल यानी 2024 में लाल किले से ये अपना सबसे लंबा भाषण दिया था, जिसके बाद अब उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है. 

सबसे लंबे भाषण का रिकॉर्ड 

पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के ठीक एक साल बाद यानी 2015 में ही लाल किले से सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड तोड़ दिया था. जिसमें उन्होंने 88 मिनट का लंबा भाषण दिया था, इसके साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के 72 मिनट वाला रिकॉर्ड तोड़ा था. हालांकि इसके बाद पीएम मोदी ने कई बार अपना रिकॉर्ड तोड़ा और अब 101 मिनट से ज्यादा का भाषण देकर नया कीर्तिमान बना दिया है. 

लगातार 12वीं बार फहराया तिरंगा

पीएम मोदी ने एक दूसरा रिकॉर्ड भी बना लिया है. उन्होंने लाल किले पर लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया है, ऐसा पहले सिर्फ जवाहर लाल नेहरू कर चुके हैं. उनके बाद इंदिरा गांधी के नाम 11 बार लगातार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड था, जिसे पीएम मोदी ने इस बार तोड़ दिया है. नेहरू ने लगातार 17 बार लाल किले से तिरंगा फहराया है. 

सबसे छोटी स्पीच का रिकॉर्ड

अब अगर सबसे छोटे भाषण की बात करें तो ये रिकॉर्ड जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी के नाम दर्ज है. दोनों ने ही 14 मिनट का भाषण दिया था. ये लाल किले से दिया गया अब तक का सबसे छोटा भाषण है. उनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 मिनट का भाषण दिया था और फिर डॉ मनमोहन सिंह ने 32 मिनट का सबसे छोटा भाषण दिया. पीएम मोदी का सबसे छोटा भाषण 65 मिनट का है, जो उन्होंने 2014 में दिया था. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Independence Day, Independence Day 2025, Independence Day Speech, Independence Day Speech Record, PM Modi Longest Speech
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com