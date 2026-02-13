विज्ञापन
1 घंटे का सफर मात्र 10 मिनट में... गुवाहाटी पर बना 6 लेन का पुल कितना खास? PM मोदी करेंगे उद्घाटन

पीएम मोदी आज असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन करेंगे. करीब 33सौ करोड़ की लागत से बना ये पुल गुवाहाटी को उत्तर गुवाहाटी से जोड़ेगा.

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरे पर लगभग साढ़े पांच हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे
  • ब्रह्मपुत्र नदी पर बना कुमार भास्कर वर्मा सेतु छह-लेन का नया पुल है जो गुवाहाटी में ट्रैफिक कम करेगा
  • नए पुल से गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग दस मिनट रह जाएगा
गुवाहाटी:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को असम के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी लगभग साढ़े पांच हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. इसमें सबसे खास ब्रह्मपुत्र नदी पर बना 'कुमार भास्कर वर्मा सेतु' है. ब्रह्मपुत्र पर बना गुवाहाटी का 6-लेन का नया पुल इंजीनियरिंग के कमाल से भी बढ़कर है, इससे यात्रा का समय एक घंटे से घटकर दस मिनट रह गया है.

ब्रह्मपुत्र पर बने छह-लेन वाले कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन करेंगे. यह न केवल इंजीनियरिंग का कमाल है, बल्कि समय भी बचाता है. इससे गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी के बीच यात्रा का समय 30-60 मिनट से घटकर लगभग 7 से 10 मिनट रह जाएगा.

कितना खास है ये पुल?

1.24 किलोमीटकर लंबा यह पुल दोनों किनारों को जोड़ने वाले 8.4 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का हिस्सा है. लगभग 3,300 करोड़ रुपये की लागत से बना यह पुल मौजूदा नदी क्रॉसिंग पर दबाव कम करने और असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी में बढ़ते गाड़ियों के ट्रैफिक को संभालने के लिए बनाया गया है.

अभी, आने-जाने वाले लोग नदी पार करने के लिए ज्यादातर सरायघाट पुल या फेरी सर्विस पर निर्भर हैं. पीक आवर्स में, सरायघाट से सड़क यात्रा में अक्सर भीड़ के कारण 45 मिनट से एक घंटे का समय लगता है, जबकि फेरी क्रॉसिंग मौसम की स्थिति और तय शेड्यूल पर निर्भर करती है. नए पुल से एक सीधा और तेज विकल्प मिलने की उम्मीद है.

कुमार भास्कर वर्मा सेतु ब्रह्मपुत्र पर 1.24 किलोमीटर लंबा छह लेन का एक्सट्राडोज्ड पुल है और यह गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ने वाले 8.4 किलोमीटर लंबे कनेक्टिविटी कॉरिडोर का हिस्सा है.

क्या फायदा होगा इस पुल से?

उत्तरी गुवाहाटी से आने-जाने वाले लोग या तो ब्रह्मपुत्र पार करके मुख्य शहर के दक्षिणी किनारे तक फेरी से पहुंचते हैं जो अक्सर बाढ़ और सर्दियों के दौरान खराब हो जाती हैं और सराय पुल से सड़क पार करने में एक घंटे से ज्यादा समय लगता है. लेकिन अब इस पुल के बन जाने से महज 10 मिनट में सफर पूरा हो जाएगा. 

IIT गुवाहाटी, AIIMS गुवाहाटी जैसे कई जरूरी इंस्टिट्यूशन नॉर्थ गुवाहाटी में हैं और गुवाहाटी हाई कोर्ट को भी वहीं शिफ्ट किया जाएगा, साथ ही ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी किनारे पर मेन शहर में भीड़ कम करने के लिए कई जरूरी सरकारी ऑफिस भी वहीं शिफ्ट किए जाएंगे.

