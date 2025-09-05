विज्ञापन
विशेष लिंक

बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे पीएम मोदी : सरकार के सूत्र

Read Time: 1 min
Share
बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे पीएम मोदी : सरकार के सूत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे. आपको बता दें कि जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब में आई बाढ़ ने लोगों के जन-जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. यहां आपको यह भी बता दें कि पंजाब में दशकों बाद इस तरह की बाढ़ आई है, जिसकी वजह से कई गांव डूब गए हैं और फसलें बर्बाद हो गई हैं. इतना ही नहीं कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है. ऐसे में पंजाब इंडस्ट्री के कई सेलेब मदद के लिए आगे आए हैं और पंजाब सरकार द्वारा भी नियमित रूप से राहत और बचाव कार्य जारी है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Narendra Modi, PM Modi, Punjab, Uttrakhand, Himachal Pradesh
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com