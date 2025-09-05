बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे पीएम मोदी : सरकार के सूत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे. आपको बता दें कि जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब में आई बाढ़ ने लोगों के जन-जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. यहां आपको यह भी बता दें कि पंजाब में दशकों बाद इस तरह की बाढ़ आई है, जिसकी वजह से कई गांव डूब गए हैं और फसलें बर्बाद हो गई हैं. इतना ही नहीं कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है. ऐसे में पंजाब इंडस्ट्री के कई सेलेब मदद के लिए आगे आए हैं और पंजाब सरकार द्वारा भी नियमित रूप से राहत और बचाव कार्य जारी है.