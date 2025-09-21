PM मोदी 22 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेंगे, इन परियोजनाओं की देंगे सौगात

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा करेंगे और ईटानगर में 5,100 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे साथ ही माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर के विकासकार्यों का उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश की यात्रा के दौरान 3,700 करोड़ रुपये की दो पनबिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे.

बयान में कहा गया है कि दोनों परियोजनाओं को अरुणाचल प्रदेश के सियोम उप-बेसिन में विकसित किया जाएगा. पीएम मोदी तवांग में एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की नींव भी रखेंगे.