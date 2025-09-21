विज्ञापन
PM मोदी 22 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेंगे, इन परियोजनाओं की देंगे सौगात

प्रधानमंत्री मोदी 22 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा करेंगे. वह ईटानगर में 5,100 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की नींव रखेंगे और एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे.

  • प्रधानमंत्री मोदी 22 सितंबर को अरुणाचल और त्रिपुरा का दौरा करेंगे और विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे.
  • ईटानगर में पांच हजार सौ करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की नींव प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे.
  • अरुणाचल प्रदेश में तीन हजार सात सौ करोड़ रुपये की दो पनबिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी.
नई दिल्‍ली:

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा करेंगे और ईटानगर में 5,100 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे साथ ही माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर के विकासकार्यों का उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश की यात्रा के दौरान 3,700 करोड़ रुपये की दो पनबिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे.

पीएमओ ने बताया कि प्रधानमंत्री 22 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा करेंगे. वह ईटानगर में 5,100 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की नींव रखेंगे और एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे. बयान के मुताबिक, मोदी 186 मेगावाट की तातो-1 और 240 मेगावाट की हीओ पनबिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और तवांग में एकीकृत अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे.

इसके बाद, पीएम मोदी त्रिपुरा का दौरा करेंगे और और माताबरी में ‘माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर' के विकास कार्य का उद्घाटन करेंगे. अरुणाचल प्रदेश में, मोदी ईटानगर में 3,700 करोड़ रुपये से अधिक की दो प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं -हीओ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (240 मेगावाट) और टाटो-आई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (186 मेगावाट), की नींव के पत्थर रखेंगे.

बयान में कहा गया है कि दोनों परियोजनाओं को अरुणाचल प्रदेश के सियोम उप-बेसिन में विकसित किया जाएगा. पीएम मोदी तवांग में एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की नींव भी रखेंगे.

