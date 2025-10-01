नवरात्रि का आज अंतिम दिन है. देशभर में महानवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, मंदिरों में भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. RSS के शताब्दी वर्ष के मौके पर पीएम मोदी आज डाक टिकट और एक सिक्का जारी करेंगे. राजस्थान यूनिवर्सिटी में RSS के कार्यक्रम का विरोध किया गया. इस मामले में NSUI के स्टेट चीफ विनोद जाखड़ को गिरफ्तार किया गया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को तबीयत खराब होने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलीपींस के मध्य हिस्से में आए भूकंप से अब तक 27 लोगों की मौत हो गई है. त्योहारी सीजन में गुरुग्राम में खाद्य आपूर्ति विभाग ने 2000 किलो से ज्यादा नकली पनीर और खोया जब्त किया है.
LIVE UPDATES...
राजस्थान यूनिवर्सिटी में RSS के कार्यक्रम का विरोध
राजस्थान यूनिवर्सिटी में RSS के कार्यक्रम का विरोध किया गया. इस मामले में NSUI के स्टेट चीफ विनोद जाखड़ को गिरफ्तार किया गया है.
गुरुग्राम में 2000 किलो से ज्यादा नकली पनीर और खोया जब्त
त्योहारी सीजन में खाद्य आपूर्ति विभाग की कार्रवाई जारी है. गुरुग्राम में 2000 किलो से ज्यादा नकली पनीर और खोया जब्त किया गया है.
बरेली उपद्रव: मौलाना तौकीर का एक और करीबी गिरफ्तार
बरेली उपद्रव मामले में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर कार्रवाई जारी है. बरेली पुलिस ने IMC के जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है.
सिंगर ज़ुबीन गर्ग मौत मामले में दिल्ली-गुरुग्राम से दो लोग गिरफ्तार
गायक ज़ुबीन गर्ग की संदिग्ध मौत मामले की जांच के दौरान पुलिस ने श्यामकानु महंत और सिद्धार्थ शर्मा को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने श्यामकानु महंत दिल्ली एयरपोर्ट से जबकि सिद्धार्थ शर्मा को गुरुग्राम के पास से गिरफ्तार किया है. पुलिस दोनों को लेकर गुवाहाटी पहुंच गई है. आज दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा.