नवरात्रि का आज अंतिम दिन है. देशभर में महानवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, मंदिरों में भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. RSS के शताब्दी वर्ष के मौके पर पीएम मोदी आज डाक टिकट और एक सिक्का जारी करेंगे. राजस्थान यूनिवर्सिटी में RSS के कार्यक्रम का विरोध किया गया. इस मामले में NSUI के स्टेट चीफ विनोद जाखड़ को गिरफ्तार किया गया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को तबीयत खराब होने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलीपींस के मध्य हिस्से में आए भूकंप से अब तक 27 लोगों की मौत हो गई है. त्योहारी सीजन में गुरुग्राम में खाद्य आपूर्ति विभाग ने 2000 किलो से ज्यादा नकली पनीर और खोया जब्त किया है.

LIVE UPDATES...