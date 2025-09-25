विज्ञापन
विशेष लिंक

राजस्थान को पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात, 2 वंदे भारत ट्रेन की होगी शुरुआत, यहां जानिए डिटेल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को रेल कनेक्टिविटी और ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी सौगात देंगे. बीकानेर और जोधपुर से दिल्ली तक वंदे भारत एक्सप्रेस की भी शुरुआत होगी.

Read Time: 3 mins
Share
राजस्थान को पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात, 2 वंदे भारत ट्रेन की होगी शुरुआत, यहां जानिए डिटेल
  • PM मोदी राजस्थान के दौरे पर तीन नई ट्रेनों की शुरुआत करेंगे, जिनमें वंदे भारत एक्सप्रेस प्रमुख है
  • बीकानेर से दिल्ली तक वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत से राजस्थान के यात्रियों को तेज और सुरक्षित सफर मिलेगा
  • जोधपुर से दिल्ली कैंट तक वंदे भारत एक्सप्रेस से बेहतर रेल कनेक्टिविटी और व्यापारिक सुविधा मिलेगी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
बांसवाड़ा:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार (25 सितंबर) को राजस्थान के अहम दौरे पर हैं और इस दौरान वे राज्य को कई बड़ी सौगातें देने वाले हैं. इस दौरे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि देश को तीन नई ट्रेनों की शुरुआत मिलने जा रही है, जिनमें वंदे भारत एक्सप्रेस प्रमुख है. पीएम मोदी बीकानेर से दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे. इसके साथ ही जोधपुर से दिल्ली के बीच एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होगी और चित्तौड़गढ़ से उदयपुर के बीच एक नई एक्सप्रेस ट्रेन भी पटरी पर दौड़ने लगेगी.

राजस्थान को रेल कनेक्टिविटी में बड़ी सौगात

बीकानेर-Delhi वंदे भारत एक्सप्रेस राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी हिस्से को सीधे राजधानी से जोड़ेगी. इस ट्रेन के शुरू होने से बीकानेर और आसपास के जिलों के यात्रियों को तेज, आरामदायक और सुरक्षित सफर का विकल्प मिलेगा. यह ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी और यात्रियों को राजधानी तक पहुंचने में समय की बचत होगी.

इसी तरह जोधपुर से दिल्ली कैंट तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस मारवाड़ क्षेत्र को सीधी और तेज रफ्तार रेल सुविधा से जोड़ेगी. पर्यटन और व्यापार दोनों की दृष्टि से यह ट्रेन अहम साबित होगी क्योंकि दिल्ली और जोधपुर के बीच रोजाना हजारों यात्री आवाजाही करते हैं.

चित्तौड़गढ़ से उदयपुर तक नई एक्सप्रेस ट्रेन

वहीं चित्तौड़गढ़ से उदयपुर तक नई एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत दक्षिणी राजस्थान के लिए बड़ी राहत होगी. दोनों शहरों के बीच अब तक रेल संपर्क सीमित था. नई ट्रेन से लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और उदयपुर आने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ने की संभावना है.

बांसवाड़ा से पीएम देंगे ऊर्जा आत्मनिर्भरता का संदेश

पीएम मोदी बांसवाड़ा को भी बड़ी सौगात देने वाले हैं. जहां वे 2800 मेगावाट की एक परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखेंगे. यह परियोजना रावतभाटा यूनिट के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना होगी. विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद अहम साबित होगा.

बांसवाड़ा आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहां से इस तरह की परियोजना की शुरुआत होने का सीधा संदेश है कि सरकार ऊर्जा और विकास योजनाओं में हर क्षेत्र को समान महत्व दे रही है.रेलवे मंत्रालय के अनुसार, वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को बेहतर सीटिंग, वाई-फाई, जीपीएस आधारित सूचना प्रणाली, ऑटोमेटिक दरवाजे और बेहतर सुरक्षा जैसी सुविधाएं मिलेंगी.

ये भी पढ़ें-: कनाडा में 3 खूंखार खालिस्तानी किन आरोप में गिरफ्तार? एक था 'नया निज्जर'- कनाडा पुलिस ने NDTV को दी डिटेल्स

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM Modi Rajasthan Visit, Vande Bharat Express Bikaner-Delhi, Vande Bharat Express Jodhpur-Delhi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com