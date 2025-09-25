Rajasthan News: पीएम मोदी ने बांसवाड़ा को क्या-क्या दिया तोहफा, पलट जाएगी राजस्थान की काया

PM Narendra Modi Rajasthan Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख 22 हजार करोड़ की परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया है. 25 सितंबर को बांसवाड़ा में भव्य आयोजन हुआ जिसके मुख्य अतिथि पीएम मोदी थे. पीएम मोदी ने बांसवाड़ा में कई बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया. वहीं राजस्थान के अन्य जिलों को भी बड़ी सौगात दी है. 1.22 लाख करोड़ की परियोजना के शिलान्यास में पीएम मोदी ने राजस्थान में एक लाख 8 हजार 468 करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास किया है. इनमें सबसे बड़ी 42 हजार करोड़ की लागत से बनने वाली 2800 मेगवाट क्षमता की माही बांसवाड़ परमाणु विद्युत परियोजना शामिल है. जो राजस्थान ही नहीं देश की काया पलट सकती है. बता दें यह राजस्थान का दूसरा परमाणु प्रोजेक्ट होगा.

राजस्थान को और क्या-क्या मिला

इसके अलावा बीकानेर जिले में 590 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, नागौर और बीकानेर में 15.5 गीगावाट क्षमता की विद्युत प्रसारण लाइनें, 12 जिलों में 15 पेयजल परियोजनाएं और भरतपुर में दो फ्लाईओवर, पुल निर्माण और 119 अटल प्रगति पथों का निर्माण भी शामिल है.

लोकार्पण की श्रेणी में भी कई बड़ी परियोजनाएं शामिल हुईं. इनमें 1400 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं और 925 मेगावाट का नोख सोलर पार्क, पीएम कुसुम-सी के तहत 895 मेगावाट क्षमता के विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र, ईसरदा बांध व धौलपुर लिफ्ट सहित अन्य सिंचाई योजनाएं, सात जिलों में सड़क कार्य, डीडवाना-कुचामन और झुंझुनूं की सीवरेज परियोजनाएं, भरतपुर में 250 बैडेड आरबीएम अस्पताल और आईटी डेवलपमेंट व ई-गवर्नेंस सेंटर शामिल रहे. प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जल संसाधन विभाग की 20,833 करोड़ रुपये की परियोजना का भी लोकार्पण किया.

वंदे भारत की भी सौगात

पीएम मोदी ने राजस्थान से चलने वाली दो नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई. इनमें बीकानेर से दिल्ली कैंट और जोधपुर से दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल हैं. इसके साथ ही उदयपुर सिटी से चंडीगढ़ के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन भी शुरू की गई.

वहीं, कार्यक्रम में 15 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए. PM मोदी ने दो युवाओं को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिये.

