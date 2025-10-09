विज्ञापन
गाजा पीस प्‍लान के पहले चरण के समझौते का PM मोदी ने किया स्‍वागत, ट्रंप के साथ नेतन्याहू की तारीफ

गाजा में शांति का रास्ता खुला. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि इजरायल और हमास ने उनके शांति प्रस्ताव के पहले चरण पर सहमति जता दी है.

  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और हमास के बीच गाजा शांति योजना के पहले चरण पर सहमति की घोषणा की है
  • हमास जल्द अपने कब्जे में मौजूद बंधकों को रिहा करेगा जबकि इजरायल अपनी सेना को एक विशेष रेखा तक पीछे हटाएगा
  • PM मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व की प्रशंसा की है
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी घोषणा करते हुए जानकारी दी है कि इजरायल और हमास उनके गाजा शांति योजना के पहले चरण के लिए सहमत हो गए हैं. जल्द ही हमास अपने कब्जे में मौजूद बंधकों को रिहा कर देगा जबकि इजरायल अपनी सेना को एक खास लाइन तक पीछे बुला लेगा. ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खबर का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व की तारीफ की है.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा, “हम राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना के पहले चरण पर समझौते का स्वागत करते हैं. यह पीएम नेतन्याहू के मजबूत नेतृत्व का भी परिचायक है. हमें उम्मीद है कि बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों को मानवीय सहायता बढ़ाने से उन्हें राहत मिलेगी और स्थायी शांति का रास्ता तैयार होगा.”

पहले चरण के समझौते में क्या होगा?

न्यूज एजेंसी एएफफी की रिपोर्ट के अनुसार हमास के एक अधिकारी ने कहा कि हमास 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले 20 जीवित बंधकों की अदला बदली करेगा. इन 2000 फिलिस्तीनी कैदियों में से 250 आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और 1,700 अन्य युद्ध की शुरुआत के बाद से हिरासत में हैं.

एक फिलिस्तीनी सूत्र ने एएफपी को बताया, समझौते के लागू होने के 72 घंटों के भीतर यह अदला बदली होगी और इसपर दोनों पक्षों में सहमति बनी है. इस डील के तहत इजरायली सेना बंधकों की अदला बदली के बाद पीछे हट जाएगी और बफर जोन में चली जाएगी. इसके अलावा समझौते के तहत, सीजफायर के पहले पांच दिनों के लिए हर दिन कम से कम 400 सहायता ट्रक गाजा पट्टी में प्रवेश करेंगे, जिसे बाद के दिनों में बढ़ाया जाएगा.

