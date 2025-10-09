अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी घोषणा करते हुए जानकारी दी है कि इजरायल और हमास उनके गाजा शांति योजना के पहले चरण के लिए सहमत हो गए हैं. जल्द ही हमास अपने कब्जे में मौजूद बंधकों को रिहा कर देगा जबकि इजरायल अपनी सेना को एक खास लाइन तक पीछे बुला लेगा. ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खबर का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व की तारीफ की है.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा, “हम राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना के पहले चरण पर समझौते का स्वागत करते हैं. यह पीएम नेतन्याहू के मजबूत नेतृत्व का भी परिचायक है. हमें उम्मीद है कि बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों को मानवीय सहायता बढ़ाने से उन्हें राहत मिलेगी और स्थायी शांति का रास्ता तैयार होगा.”

We welcome the agreement on the first phase of President Trump's peace plan. This is also a reflection of the strong leadership of PM Netanyahu.



We hope the release of hostages and enhanced humanitarian assistance to the people of Gaza will bring respite to them and pave the way… — Narendra Modi (@narendramodi) October 9, 2025

पहले चरण के समझौते में क्या होगा?

न्यूज एजेंसी एएफफी की रिपोर्ट के अनुसार हमास के एक अधिकारी ने कहा कि हमास 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले 20 जीवित बंधकों की अदला बदली करेगा. इन 2000 फिलिस्तीनी कैदियों में से 250 आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और 1,700 अन्य युद्ध की शुरुआत के बाद से हिरासत में हैं.

एक फिलिस्तीनी सूत्र ने एएफपी को बताया, समझौते के लागू होने के 72 घंटों के भीतर यह अदला बदली होगी और इसपर दोनों पक्षों में सहमति बनी है. इस डील के तहत इजरायली सेना बंधकों की अदला बदली के बाद पीछे हट जाएगी और बफर जोन में चली जाएगी. इसके अलावा समझौते के तहत, सीजफायर के पहले पांच दिनों के लिए हर दिन कम से कम 400 सहायता ट्रक गाजा पट्टी में प्रवेश करेंगे, जिसे बाद के दिनों में बढ़ाया जाएगा.

