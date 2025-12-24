लखनऊ में कल BJP का बड़ा दिन, राष्ट्र प्रेरणा स्थल में अटलजी समेत 3 बड़े महापुरुषों की मूर्तियों का अनावरण करेंगे PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 25 दिसंबर को लखनऊ जाएंगे और वहां 65 एकड़ में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल में बीजेपी के तीन बड़े नेताओं की प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे. भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लखनऊ में भव्य कार्यक्रम की तैयारी है. सुशासन दिवस पर अटल जी के अलावा दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विशाल प्रतिमाएं यहां लगाई गई हैं, जिनकी ऊंचाई 63 मीटर है. लखनऊ की बसंतकुंज योजना के तहत कमल आकार के राष्ट्र प्रेरणा स्थल तैयार हो गया है. एसपीजी के साथ लखनऊ में त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है. प्रेरणा स्थल के लगभग सवा सौ स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है.

पीएम मोदी का शेड्यूल

पीएम मोदी हेलिकॉप्टर से राष्ट्र प्रेरणा स्थल पहुंचेंगे.पार्क को कई राज्यों के फूलों से सजाया गया है.

पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीन दयाल उपाध्याय की 65-65 फीट ऊंची प्रतिमाओं का लोकार्पण करेंगे

पीएम मोदी म्यूजियम जाएंगे, वहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल जी और दीन दयाल उपाध्याय की जीवनगाथा से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे

म्यूजियम में भाषण देते हुए नेताओं का स्टेच्यू लगाया गया. भारत माता की कांसे की प्रतिमा भी यहां लगी हैं.

डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद पीएम मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल का पार्क का उद्घाटन करेंगे. फिर मुख्य मंच से प्रधानमंत्री का संबोधन होगा

लखनऊ के प्रमुख चौराहों पर भी पीएम मोदी के भाषण का लाइव प्रसारण एलईडी स्क्रीन के जरिये किया जाएगा

राष्ट्र प्रेरणा स्थल 120 करोड़ से तैयार

राष्ट्र प्रेरणा स्थल 120 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है. इसमें तीन हेलीपैड भी बनाए गए हैं. इस पार्क में एक लाख से ज्यादा की भीड़ इकट्ठा हो सकेगी. राष्ट्र प्रेरणा स्थल के म्यूजियम में 120 फीट ऊंची एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई है, जहां से हर ओर अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं और ओजस्वी भाषणों की गूंज सुनी जा सकेगी. लखनऊ विकास प्राधिकरण की बसंत कुंज प्रोजेक्ट के तहत ये संग्रहालय तैयार किया गया है.यहां जनसंघ की स्थापना से लेकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना तक पूरी कहानी भी आने वाले मेहमानों को देखने को मिलेगी.

म्यूजियम को पांच गैलरी में बांटा गया है. यहां आपको देश के प्रसिद्ध मंदिरों, गंगा आरती के दृश्य भी देखने को मिलेंगे. अशोक चक्र समेत देश की अन्य राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों की झलक भी मिलेगी. यहां उत्तर प्रदेश से जुड़े देश के शहीदों और महापुरुषों के नाम भी अंकित किए गए हैं. यहां भारत माता की कांसे की मूर्ति भी लगाई गई है.

फूलों से सजा राष्ट्र प्रेरणा स्थल

राष्ट्र प्रेरणा स्थल को हजारों टन फूलों से सजाया गया है. आंध्र प्रदेश, दिल्ली, नैनीताल और पुणे से एक लाख से ज्यादा सजावटी पौधे आए हैं. गुलाब, जाफरी, गुलदाउदी, मैरीगोल्ड, पैनसूटिया, चांदनी, मैक्सिकन कारपेट ग्रास, एरिका पाम, सैल्विया और मधुकनी जैसे फूल लगाए गए हैं. प्रतिमाओं के पास कमल आकार के फव्वारे हैं. वर्टिकल गार्डन भी है.

पार्किंग के लिए बड़ा स्पेस

राष्ट्र प्रेरणा स्थल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले उसका निरीक्षण कर चुके हैं. समारोह में दो हजार से ज्यादा बस आने के आसार हैं. यहां 13 पार्किंग और 2500 बसें और दो हजार कारें खड़ी की जा सकेंगी.