PM मोदी ने NAMO ऐप पर 'बजट 2024 ब्लूप्रिंट' किया शेयर, रोजगार और स्किल का बताया महत्व

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नमो ऐप पर 'बजट 2024 ब्लूप्रिंट' साझा किया. इसमें रोजगार सृजन और कौशल से जुड़ी विभिन्न सरकारी घोषणाओं, योजनाओं और नई पहलों को सरल तरीके से समझाया गया है. पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बजट 2024 का उद्देश्य रोजगार से जुड़ी नई प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से रोजगार पैदा करना, एक मजबूत कार्यबल का निर्माण और जॉब क्रिएटर्स को सक्षम बनाना है.

Budget 2024: Blueprint for a Thriving, Skilled, and Viksit Bharat#Budget2024 aims to create jobs with new Employment Linked Incentive schemes, build a stronger workforce, and enable job creators. Through skilling initiatives, in-house education promotion, and innovation… pic.twitter.com/tdtmqNExO6