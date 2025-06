मोदी सरकार के 11 साल: 'जन मन सर्वे' में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने लिया हिस्सा, नमो ऐप पर आप भी भेज सकते हैं फीडबैक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश की सेवा में 11 साल पूरे होने के मौके पर, 'नरेंद्र मोदी ऐप' (नमो ऐप) ने एक खास सर्वे शुरू किया गया है जिसका नाम है – जन मन सर्वेक्षण. यह सर्वे शुरू होते ही पूरे देश से लोगों की जबरदस्त भागीदारी देखने को मिली है. सिर्फ एक दिन में ही 5 लाख से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है. यह अनूठा सर्वेक्षण लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए बनाया गया है, जिससे उन्हें प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों और सरकारी पहलों पर अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार मिलता है.

प्रधानमंत्री मोदी ने 'एक्स' के जरिए 'जन मन सर्वेक्षण' की घोषणा की है.

Your views matter the most! Take part in this survey on the NaMo App and let us know how you view India's growth journey over the last 11 years. #11YearsOfSeva https://t.co/HSPUQwa4g1