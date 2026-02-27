विज्ञापन
विशेष लिंक

PM मोदी का आज राजस्थान और गुजरात दौरा, सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण और सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 28 फरवरी को अजमेर के दौरे पर आएंगे जहां वह लगभग 11 से 1 बजे तक, दो घंटे रहेंगे. इस दौरान वह सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करेंगे. इसके बाद पीएम मोदी गुजरात में साणंद जाएंगे, जहां वह सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन करेंगे.

Read Time: 4 mins
Share
PM मोदी का आज राजस्थान और गुजरात दौरा, सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण और सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ
पीएम मोदी.
  • PM मोदी राजस्थान और गुजरात के दौरे पर 14 वर्ष की लड़कियों के लिए HPV टीकाकरण अभियान शुरू करेंगे.
  • मोदी 16,680 करोड़ रुपये से अधिक की शहरी विकास, पेयजल, सड़क, सिंचाई, ऊर्जा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे.
  • PM गुजरात में माइक्रोन सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन करेंगे, जो सेमीकंडक्टर क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को राजस्थान और गुजरात का दौरा करेंगे और इस दौरान वह 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए ‘ह्यूमन पैपिलोमावायरस' (HPV) टीकाकरण के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत करेंगे. साथ ही मोदी एक सेमीकंडक्टर असेंबली संयंत्र का उद्घाटन करेंगे और कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे. प्रधानमंत्री सुबह लगभग साढ़े 11 बजे 16,680 करोड़ रुपये से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं की शुरुआत, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इस मौके पर वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे.

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, इन परियोजनाओं के दायरे में शहरी विकास, पेयजल आपूर्ति, सड़कें, सिंचाई, ऊर्जा और औद्योगिक अवसंरचना समेत प्रमुख क्षेत्र आते हैं.

सर्वाइकल कैंसर से बचाव का टीकाकरण अभियान

बयान के अनुसार, निवारक स्वास्थ्य देखभाल को सुदृढ़ करने और महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मोदी 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए एचपीवी टीकाकरण के वास्ते राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत करेंगे.

इस पहल का उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर (गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर) को रोकना है, जो महिलाओं में कैंसर संबंधी रुग्णता के प्रमुख कारणों में से एक है और यह देशभर में लड़कियों और महिलाओं के दीर्घकालिक स्वास्थ्य की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री सड़क संपर्क को बढ़ावा देते हुए, कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनमें बांदीकुई से जयपुर तक 4-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, अमृतसर-जामनगर आर्थिक कॉरिडोर के पैकेज 7 खंड में 6-लेन ‘एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीन हाईवे' और दिल्ली-वडोदरा ‘एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे' के पैकेज 14 खंड में 8-लेन कैरिजवे आदि शामिल हैं.

‘एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीन हाईवे' का मतलब एक ऐसा राजमार्ग है, जहां प्रवेश-निकास नियंत्रित हो और जिसे पर्यावरण के अनुकूल तरीके से विकसित किया गया हो. बयान के अनुसार, सभी के लिए सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप, प्रधानमंत्री नोनेरा प्रमुख पेयजल परियोजना के चार पैकेज और परवान अकावाद प्रमुख पेयजल परियोजना के पांच पैकेज की आधारशिला रखेंगे.

इसके अनुसार, राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना को मजबूत करने और उत्पादन केंद्रों से निर्बाध पारेषण सुनिश्चित करने के लिए, प्रधानमंत्री राजस्थान के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों (आरईजेड) से बिजली निकासी के वास्ते ट्रांसमि‍शन प्रणालियों का उद्घाटन करेंगे.

बयान में कहा गया है कि वह पांच 220 केवी ग्रिड सबस्टेशन और दो 400 केवी ग्रिड सबस्टेशन के साथ-साथ संबंधित ट्रांसमि‍शन लाइनों की आधारशिला भी रखेंगे.

बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन और युवा सशक्तीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, राजस्थान में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव नियुक्त युवाओं को 21,800 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे.

पीएमओ द्वारा जारी एक अन्य बयान में कहा गया है कि मोदी अपराह्न लगभग तीन बजकर 45 मिनट पर साणंद में ‘माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' के सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग (एटीएमपी) संयंत्र का उद्घाटन करेंगे. इस मौके पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे. बयान के अनुसार, ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

इसके अनुसार, इस परियोजना का शिलान्यास सितंबर 2023 में हुआ था और यह इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के तहत स्वीकृत होने वाला पहला प्रस्ताव था. इसे 22,500 करोड़ रुपये से अधिक के कुल परिव्यय के साथ, निर्माण कार्य स्वीकृति के तुरंत बाद शुरू किया गया. बयान में कहा गया है कि साणंद संयंत्र पूरी तरह से चालू हो जाने पर लगभग 5 लाख वर्ग फुट का ‘क्लीनरूम' क्षेत्र उपलब्ध होगा.

यह भी पढ़ें - गुजरात में पहली 'मेक इन इंडिया' सेमीकंडक्टर प्लांट तैयार, शनिवार को PM मोदी करेंगे उद्घाटन

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM Modi, PM Modi Ajmer Visit, PM Modi Gujarat Visit, Semiconductor Plant, Semiconductor Plant In Gujarat
Get App for Better Experience
Install Now