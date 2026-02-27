साणंद से शुरू होगी डिजिटल क्रांति, PM मोदी करेंगे भारत के पहले चिप प्लांट का उद्घाटन, मिलेंगी हजारों नौकरियां

भारत अब केवल दुनिया का सॉफ्टवेयर हब नहीं रहेगा, बल्कि हार्डवेयर की दुनिया में भी अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है. 28 फरवरी, 2026 की तारीख भारतीय इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने जा रही है. पीएम मोदी गुजरात के साणंद में अमेरिकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी (Micron Technology) के सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग प्लांट का उद्घाटन करेंगे. यह केवल एक फैक्ट्री की शुरुआत नहीं है बल्कि भारत की पहली कमर्शियल स्केल की सेमीकंडक्टर यूनिट है, जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत की तस्वीर बदल देगी.

आइए, इस खबर में जानते हैं कि क्यों यह प्रोजेक्ट खास है. कितनी नौकरियां इस प्रोजेक्ट से देश को मिलने की उम्मीद है. साथ ही कैसे यह प्लांट काम करेगा.

india first semiconductor plant micron sanand gujarat

क्यों है यह खास?

इस सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग प्लांट प्रोजेक्ट की नींव तब रखी गई थी जब जून 2023 में पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान माइक्रोन के साथ करार हुआ था. सिर्फ 2.5 साल के अंदर ही यह प्लांट बनकर तैयार हो गया और प्रोडक्शन के लिए तैयार है.