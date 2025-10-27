प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 29 अक्टूबर को मुंबई का दौरा करेंगे. इस दौरान पीएम मोदी मैरीटाइम लीडर्स कॉन्‍क्‍लेव को संबोधित करेंगे. साथ ही मुंबई के नेस्को एग्जिबिशन सेंटर में होने वाले इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में ग्‍लोबल मेरिटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता करेंगे. भारत खुद को एक समुद्री शक्ति के रूप में स्‍थापित करना चाहता है, जिसके मद्देनजर इस कॉन्‍क्‍लेव को अहम माना जा रहा है.

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, पीएम मोदी 29 अक्‍टूबर को शाम 4 बजे मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे. इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 ग्‍लोबल मैरीटाइम हब और ब्‍लू इकोनॉमी में अग्रणी के रूप में उभरने के भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है.

अग्रणी समुद्री शक्तियों में स्‍थान दिलाने का मकसद

साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री की भागीदारी मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 के अनुरूप एक महत्वाकांक्षी और भविष्‍य की ओर उन्‍मुख समुद्री परिवर्तन के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. चार रणनीतिक स्तंभों - पोर्ट आधारित विकास, शिपिंग और जहाज निर्माण, निर्बाध रसद और समुद्री कौशल निर्माण पर आधारित इस दीर्घकालीन विजन का उद्देश्य भारत को दुनिया की अग्रणी समुद्री शक्तियों में स्थान दिलाना है. इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 इस विजन को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार के प्रमुख वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है, जो नौवहन, बंदरगाहों, जहाज निर्माण, क्रूज पर्यटन और ब्‍लू इकोनॉमी वित्त के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाता है.

85 देशों के एक लाख प्रतिनिधि होंगे शामिल

इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में 85 से अधिक देशों के एक लाख से अधिक प्रतिनिधि और साढ़े तीन सौ से ज्‍यादा अंतरराष्‍ट्रीय वक्ता भाग ले रहे हैं.