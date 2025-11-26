विज्ञापन
अयोध्या के बाद गोवा में लगेगी 'जय श्री राम' की गूंज, PM मोदी करेंगे 77 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण

गोकर्ण पर्तगाली मठ में बनी ये प्रतिमा बेहद खास है, क्योंकि इसका स्वरूप अयोध्या की मूर्ति से काफी मिलता है. इसमें भगवान राम के हाथ में धनुष और बाण हैं और चेहरे पर सौम्यता और दिव्यता का भाव है.

अयोध्या के बाद गोवा में लगेगी 'जय श्री राम' की गूंज, PM मोदी करेंगे 77 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण
गोवा में लगने वाली भगवान श्री राम की 77 फुट ऊंची प्रतिमा.
  • PM मोदी 28 नवंबर को गोवा के गोकर्ण पर्तगाली मठ में 77 फुट ऊंची भगवान राम की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे.
  • गोकर्ण पर्तगाली मठ के 550 वर्ष पूरे होने पर यहां एक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है.
  • गोवा की राम प्रतिमा नोएडा के प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार के मार्गदर्शन में बनाई जा रही है.
गोवा:

अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा में भगवान राम की 77 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं. मिली जानकारी के अनुसार 28 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी गोवा के गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ में 77 फुट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे. दरअसल गोकर्ण पर्तगाली मठ के 550 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी कांस्य से बनी 77 फुट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे. ये प्रतिमा गुजरात की नर्मदा नदी के किनारे बने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरह होगी. 

बताया गया कि प्रतिमा पर अभी काम जारी है. गोकर्ण पर्तगाली मठ में बनी ये प्रतिमा बेहद खास है, क्योंकि इसका स्वरूप अयोध्या की मूर्ति से काफी मिलता है. इसमें भगवान राम के हाथ में धनुष और बाण हैं और चेहरे पर सौम्यता और दिव्यता का भाव है.

नोएडा के फेमस मूर्तिकार राम सुतार के देखरेख में बनी है प्रतिमा

गोवा में लगने वाले भगवान श्रीराम की प्रतिमा को नोएडा के प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार के मार्गदर्शन में बनाया जा रहा है. इससे पहले राम सुतार ने गुजरात में बनी भारत के पहले उपप्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा को डिजाइन किया था. अब उन्होंने गोवा की राम मूर्ति को डिजाइन किया है. राम भगवान की मूर्ति के अलावा, एक रामायण थीम पार्क और राम संग्रहालय का निर्माण भी किया जा रहा है.

गोकर्ण मठ के 550 साल पूरे होने पर 24 नवंबर से शुरू हो चुका कार्यक्रम

गोकर्ण पर्तगाली मठ का 550वां साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 550 करोड़ रुपए का राम नाम जप अभियान और भजनी सप्ताह का कार्यक्रम चलाया जाएगा, जोकि 24 नवंबर से शुरू हो चुका है और 31 दिसंबर तक चलेगा. इसके अलावा 11 दिन का उत्सव भी मठ में मनाया जाएगा, जहां भजन कीर्तन और खास पूजा-पाठ का आयोजन होगा.

सारस्वत ब्राह्मण समुदाय का सम्मानित मठ है गोकर्ण पर्तगाली मठ

गोकर्ण पर्तगाली मठ, सारस्वत ब्राह्मण समुदाय के सबसे सम्मानित मठों में से एक है. इसकी स्थापना श्री राम चंद्र तीर्थ ने 1656 ईसवीं में की थी. मठ के अंदर भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और मां सीता मुख्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं. मठ के परिसर में अन्य देवी-देवताओं की प्रतिमाएं भी विराजमान हैं. देशभर में इस मठ की 33 अलग-अलग शाखाएं बनी हैं.

