पीएम मोदी ने की कतर के अमीर से टेलीफोन पर बातचीत, दोहा हमलों पर जताई गहरी चिंता

अमीर शेख तमीम ने कतर और उसके नागरिकों के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर राज्य के अमीर, महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की. इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दोहा में हाल ही में हुए हमलों पर गहरी चिंता जताई और कतर की संप्रभुता के उल्लंघन की कड़ी निंदा की. साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में कतर की भूमिका की सराहना की, विशेष रूप से गाजा में संघर्षविराम और बंधकों की रिहाई के प्रयासों के लिए. 

हर तरह के आतंक के खिलाफ खड़ा है भारत

उन्होंने सभी मुद्दों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति के मार्ग को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया और तनाव को बढ़ाने से बचने का आह्वान किया.प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ भारत की दृढ़ स्थिति को दोहराया और कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के पक्ष में मजबूती से खड़ा है.

पीएम ने एक्स पर दी जानकारी

पीएम मोदी ने एक्स पर अमीर शेख तमीम से हुई बातचीत की जानकारी दी. पीएम ने लिखा, "कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी से बात की और दोहा में हुए हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की. भारत कतर के भाईचारे वाले राज्य की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा करता है. हम बातचीत और कूटनीति के माध्यम से मुद्दों के समाधान और तनाव को बढ़ने से रोकने का समर्थन करते हैं. भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए, और सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद के विरुद्ध दृढ़ता से खड़ा है."

अमीर शेख तमीम ने पीएम को दिया धन्यवाद

अमीर शेख तमीम ने कतर और उसके नागरिकों के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया. दोनों नेताओं ने भारत-कतर रणनीतिक साझेदारी में हो रही निरंतर प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और आपसी हित के सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई. बातचीत के अंत में दोनों नेताओं ने संपर्क में बने रहने पर सहमति व्यक्त की.

