आपातकाल पर कांग्रेस को मनोज कुमार की फिल्म 'शोर' की याद क्यों दिला रहीं बीजेपी

25 जून 2024 को इमरजेंसी के 49 साल पूरे हो रहे हैं. आज ही के दिन 25 जून, 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा की थी. बीजेपी ने कांग्रेस को मनोज कुमार की फिल्म शोर के जरिए इमरजेंसी की याद दिलाई है. 18वीं लोकसभा की पहले सत्र से पहले के संबोधन में भी पीएम मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र किया था. देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून, 1975 की देर रात आकाशवाणी के जरिए की थी. इससे कुछ घंटों पहले, सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा सदस्य के रूप में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अमान्य घोषित करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सशर्त रोक लगा दी थी. शीर्ष अदालत ने इंदिरा गांधी से कहा था कि वह संसदीय कार्यवाही से दूर रहें.

1972 में रिलीज हुई शोर हिंदी सिनेमा की सुपरहिट फिल्म रही है. शोर फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मनोज कुमार ही थे. मनोज कुमार की इस फिल्म के गाने काफी पॉपुलर हुए. बताया जाता है कि इस फिल्म की को दोबारा रिलीज करने की योजना बनाई गई थी. लेकिन इससे पहले मनोज कुमार ने इमरजेंसी का विरोध कर संजय गांधी और तत्कालीन प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल को खफा कर दिया था. जिसका नतीजा ये हुआ कि जब फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज जरूर हुई लेकिन इसे देखने कोई नहीं पहुंचा.

पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाई गई इमरजेंसी का जिक्र करते हुए एक्स पर लिखा कि आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया. DarkDaysOfEmergency हमें याद दिलाता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रताओं को नष्ट किया और भारत के संविधान को रौंद दिया, जिसका हर भारतीय बहुत सम्मान करता है.

Today is a day to pay homage to all those great men and women who resisted the Emergency.



The #DarkDaysOfEmergency remind us of how the Congress Party subverted basic freedoms and trampled over the Constitution of India which every Indian respects greatly.