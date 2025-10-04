'आजकल लोग जननायक की चोरी करने में लगे', पीएम मोदी का विपक्षियों पर हमला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष के नेताओं पर हमला बोला है. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने कहा कि आजकल लोग 'जननायक' की चोरी करने में लगे हैं. इस मौके पर उन्होंने असली 'जननायक' कर्पूरी ठाकुर के योगदान को भी याद किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बिहार में 'कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी' का वर्चुअली उद्घाटन किया. उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने इस यूनिवर्सिटी का नाम 'भारत रत्न' जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रखा है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार पर विशेष जोर देते हुए 62,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न युवा-केंद्रित पहलों का शनिवार को अनावरण किया. पीएम मोदी ने 60,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना पीएम-सेतु (प्रधानमंत्री कौशल विकास एवं रोजगार योग्यता परिवर्तन उन्नत आईटीआई के जरिये) की शुरुआत की. इस योजना में 1,000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को ‘हब-एंड-स्पोक' मॉडल में उन्नत करने की परिकल्पना की गई है जिसमें 200 ‘हब' आईटीआई और 800 ‘स्पोक' आईटीआई शामिल हैं.

विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, 'कर्पूरी ठाकुर को 'जननायक' सोशल मीडिया की ट्रोल करने वाली टीम ने नहीं बनाया है. कर्पूरी ठाकुर को 'जननायक' बिहार के जन-जन ने बनाया है और उनके जीवन को देखकर बनाया था.' पीएम मोदी ने कहा, 'मैं बिहार के लोगों से कहूंगा कि चौकन्ना रहिए. यह 'जननायक' पद कर्पूरी ठाकुर से ही शोभामान है. आजकल लोग 'जननायक' की चोरी करने में लगे हैं. इसलिए मैं बिहार के लोगों से जागृत रहने का आग्रह करूंगा, ताकि कर्पूरी ठाकुर को जनता की तरफ से दिया गया सम्मान कोई चोरी न कर जाए.'

इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 'भारत रत्न' कर्पूरी ठाकुर के योगदान को याद किया. उन्होंने कहा, 'कर्पूरी ठाकुर ने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा और शिक्षा के विस्तार में लगाया. उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति भी आगे बढ़े. उनके नाम पर बनने वाली यह स्किल यूनिवर्सिटी भी उसी सपने को आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम बनेगी.'

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए की डबल इंजन सरकार लगातार बिहार की शिक्षा संस्थाओं को आधुनिक बनाने में जुटी है. आईआईटी पटना में इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार का काम शुरू हो चुका है. इस कार्यक्रम से भी बिहार के कई बड़े शिक्षा संस्थानों के आधुनिकीकरण का काम शुरू हुआ है. उन्होंने कहा कि एनआईटी पटना के बीटा कैंपस को होनहार छात्रों के लिए खोला गया है. इसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी, भूपेन मंडल यूनिवर्सिटी, जय प्रकाश विद्यालय, छपरा और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, इन सभी संस्थानों में नए इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी गई है.

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अच्छे संस्थानों के साथ-साथ नीतीश कुमार की सरकार बिहार के नौजवानों की पढ़ाई का खर्च भी कम कर रही है. उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को फीस की परेशानी न हो, इसकी चिंता की जा रही है. प्रधानमंत्री ने कहा, 'बिहार सरकार 'स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड' के माध्यम से बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए मदद करती रही है. एक और फैसला लिया गया है कि इस क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले एजुकेशन लोन को ब्याज मुक्त कर दिया गया है. यह बिहार सरकार का फैसला है. विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप भी 1,800 से बढ़ाकर 3,600 की गई है.'