साइप्रस पहुंचे PM मोदी, एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति ने किया स्वागत, जानिए भारत के लिए क्यों अहम है यह यात्रा

PM Modi Cyprus Visit: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को चार दिवसीय विदेश दौरे पर रवाना हुए. 15 से 19 जून तक पीएम मोदी साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया में होंगे. इस दौरान वो जी-7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होगे. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी की यह पहली विदेश यात्रा है. पीएम मोदी की यह विदेश यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण है. रविवार शाम पीएम मोदी जब साइप्रस पहुंचे तो वहां के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स उनका स्वागत करने के लिए खुद एयरपोर्ट पर मौजूद रहे.



पीएम मोदी ने साइप्रस पहुंचने और वहां एयरपोर्ट पर हुए जोरदार स्वागत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा- साइप्रस पहुंच गया हूँ. हवाई अड्डे पर मेरा स्वागत करने के विशेष सम्मान के लिए साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स का आभार. यह यात्रा भारत-साइप्रस संबंधों को महत्वपूर्ण गति प्रदान करेगी, विशेष रूप से व्यापार, निवेश और अन्य क्षेत्रों में.

Landed in Cyprus. My gratitude to the President of Cyprus, Mr. Nikos Christodoulides for the special gesture of welcoming me at the airport. This visit will add significant momentum to India-Cyprus relations, especially in areas like trade, investment and more.@Christodulides pic.twitter.com/szAeUzVCem