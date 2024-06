PM मोदी ने की चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की तारीफ, BJP के बाद NDA में TDP-JDU सबसे बड़े दल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) के नतीजे साफ होने के बाद भाजपा मुख्‍यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. इस दौरान पीएम मोदी ने तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की जमकर प्रशंसा की है. साथ ही एनडीए गठबंधन के सहयोगी और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है. पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए ने आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्‍व में शानदार प्रदर्शन किया है और बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्‍व में हमें सफलता मिली है. एनडीए गठबंधन में भाजपा के बाद अब तेलुगु देशम और जेडीयू दो सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी हैं.

आंध्र प्रदेश में गठबंधन ने जबरदस्‍त प्रदर्शन किया है. साथ ही विधानसभा में भी उसे बहुमत मिल गया है. आंध्र प्रदेश में चुनाव से पहले भाजपा, तेलुगु देशम, और जनसेना पार्टी के बीच गठबंधन हुआ था.

आंध्र प्रदेश में एनडीए गठबंधन की शानदार जीत पर पीएम मोदी ने लिखा, ''आंध्र प्रदेश ने एनडीए को असाधारण जनादेश दिया है. मैं राज्य की जनता को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देता हूं. मैं चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण और आंध्र प्रदेश भाजपा को इस जोरदार जीत के लिए बधाई देता हूं.''

Andhra Pradesh has given an exceptional mandate to NDA! I thank the people of the state for their blessings. I congratulate @ncbn Garu, @PawanKalyan Garu and the Karyakartas of @JaiTDP, @JanaSenaParty and @BJP4Andhra for this emphatic victory.



We will work for the all-round…