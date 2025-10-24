PM मोदी की पहली सभा ने ही क्लीयर कर दी मिशन बिहार की रणनीति, समझें NDA का गेमप्लान

PM Modi Samastipur Rally: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आज से प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है. शुक्रवार को NDA के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर और बेगूसराय में जनसभा को संबोधित किया. पीएम मोदी ने अपने मिशन बिहार की शुरुआत समस्तीपुर के उस गांव से की, जहां बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था. पीएम मोदी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारत रत्न से सम्मानित समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को उनके पैतृक गांव में श्रद्धांजलि दी.

कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देने से पीएम मोदी का मिशन बिहार शुरू

प्रधानमंत्री के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री एवं कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर सहित कई अन्य नेता भी मौजूद थे. इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दिवंगत नेता के परिजनों से मुलाकात भी की. मालूम हो कि कर्पूरी ठाकुर की पिछले साल सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था.

'कर्पूरी ठाकुर के आशीर्वाद से मोदी, नीतीश, रामनाथ जैसे लोग इस मंच पर'

इसके बाद समस्तीपुर में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, "यहां आने से पहले मैं कर्पूरी ग्राम गया था. वहां मुझे भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धापूर्वक नमन करने का अवसर मिला. उनका ही आशीर्वाद है कि मेरे जैसे, नीतीश जी जैसे, रामनाथ ठाकुर जैसे पिछड़े और गरीब परिवारों से निकले लोग इस मंच पर खड़े हैं.

पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देने के साथ बिहार चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की.

कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना हमारे लिए सम्मान की बातः पीएम मोदी



पीएम मोदी ने आगे कहा कि आजाद भारत के सामाजिक न्याय लाने में गरीब और वंचितों को नए अवसरों से जोड़ने में ठाकुर जी की भूमिका बहुत बड़ी रही है. वो मां भारती के अनमोल रत्न थे. उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला, ये हमारे लिए सम्मान की बात है. पिछड़े, और गरीब परिवारों से निकले लोग इस मंच पर हैं.

पीएम की पहली सभा से सामने आया NDA की चुनावी रणनीति

कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि, उन्हें भारत रत्न देने की बात का याद दिलाना, मंच पर नीतीश-रामनाथ ठाकुर सहित अन्य नेताओं के साथ पीएम मोदी का खड़ा होना, बिहार चुनाव में एनडीए की चुनावी रणनीति का बड़ा संदेश देता है.

दरअसल PM मोदी ने बिहार की पहली ही सभा में राज्य के सबसे बड़े वोट बैंक को साधा. यह वोट बैंक है- OBC और EBC का. बिहार में इन दोनों वर्गों को जोड़ दें करीब 63 प्रतिशत आबादी हो जाती है.

बिहार में OBC-EBC की 63 फीसदी से अधिक आबादी

बिहार में 2023 में हुए जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की आबादी 27.12% है, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) की आबादी 36.01% है. दोनों को मिलाकर बिहार की कुल आबादी में ओबीसी और ईबीसी की हिस्सेदारी 63% से अधिक है.

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 27.12%

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC): 36.01%

कुल ओबीसी और ईबीसी: 63.13%

बिहार का वोटिंग पैटर्न: OBC-EBC किसके साथ

प्रधानमंत्री मोदी ने समस्तीपुर की सभा से इसी वर्ग को साधने की कोशिश की. बिहार के वोटिंग पैटर्न को देखें तो बीते कुछ चुनावों में यह वोट NDA को खूब वोट देता है. लेकिन इसी समुदाय में यादव जाति भी है, जो RJD का मेन वोट बैंक है.

पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के परिजनों से मुलाकात भी की, बच्चों को आशीर्वाद भी दिया.

NDA के 243 में से 113 उम्मीदवार OBC और EBC को दिया

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए NDA के उम्मीदवारों का डाटा देखें तो यह पता चलता है कि NDA ने 67 OBC को, 46 EBC उम्मीदवार को टिकट दिया है. यानि कुल 243 में से 113 टिकट इसी दो वर्ग को मिला है. पीएम मोदी ने इसी वोट बैंक को साधने की कोशिश समस्तीपुर की सभा में की. अब देखना होगा कि बिहार के वोटर किसे- कितना पसंद करते हैं.

