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मिडिल ईस्ट संकट पर PM मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ कर रहे चर्चा, राज्यों की तैयारियों की मंथन जारी

PM Modi Meeting with CM: ईरान, इजरायल और अमेरिका जंग के बीच पश्चिम एशिया के हालातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को भारत के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बातचीत में पश्चिम एशिया के संघर्ष के बीच राज्य की तैयारियों पर मंथन जारी है.

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मिडिल ईस्ट संकट पर PM मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ कर रहे चर्चा, राज्यों की तैयारियों की मंथन जारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी.
नई दिल्ली:

PM Modi Meeting with CM: ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच 28 फरवरी से शुरू हुए जंग का आज 28वां दिन है. 3 देशों के बीच चल रहे हमलों के इस दौर से पूरे पश्चिम एशिया में जंग जैसे हालात है. पश्चिम एशिया के तनाव का असर भारत सहित पूरी दुनिया पर पड़ रहा है. कई देशों में पेट्रोल-डीजल, गैस की किल्लत हो गई है. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत हो रही है. जिसमें वे पश्चिम एशिया संघर्ष के संबंध में राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं. इस बैठक का मुख्य मकसद 'टीम इंडिया' की भावना के साथ मिलकर काम करने की कोशिशों में तालमेल बिठाना है.

चुनाव वाले राज्यों के सीएम बैठक में नहीं होंगे शामिल

जैसे-जैसे भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है और इसका वैश्विक असर ज्यादा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, यह बैठक पीएम मोदी के लिए एक मंच का काम कर सकती है. इस मंच के जरिए पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों को मौजूदा हालात के बारे में जानकारी देंगे और इस संकट से निपटने के भारत के तरीके पर व्यापक सहमति बनाने की कोशिश करेंगे. हालांकि इस बैठक में चुनाव वाले राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे. क्योंकि वहां 'आचार संहिता' लागू है.
 

चुनाव वाले राज्यों के मुख्य सचिवों के लिए एक अलग बैठक होगी, जिसका आयोजन कैबिनेट सचिवालय के जरिए किया जाएगा. बुधवार शाम को संसद भवन परिसर में सरकार ने पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा के लिए एक 'सर्वदलीय बैठक' की थी.



खबर अपडेट की जा रही है.

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