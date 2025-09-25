विज्ञापन
भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा... ग्रेटर नोएडा के यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि दूसरों पर निर्भर होने से ज्यादा विवशता कोई और हो ही नहीं सकती. बदलती हुई दुनिया में जो देश दुनिया में जितना ज्यादा दूसरों पर निर्भर रहेगा, उसकी ग्रोथ उतनी ही कॉम्परमाइज रहने वाली है.

भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा... ग्रेटर नोएडा के यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में पीएम मोदी
  • यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का कंट्री पार्टनर इस बार रूस है, जिससे भारत-रूस की साझेदारी मजबूत होगी.
  • प्रधानमंत्री मोदी ने अंत्योदय के सिद्धांत को सामाजिक न्याय और विकास का मॉडल बताया है.
  • पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के महत्व पर जोर देते हुए देश को अन्य देशों पर निर्भरता खत्म करने की बात कही.
ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने कहा कि इस बार ट्रेड शो का कंट्री पार्टनर रूस है. यानी इस बार हम टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप को हम और भी मजबूत कर रहे हैं. आज हम सभी के मार्गदर्शक पंडित  दीनदयाल जी की जयंती है. दीनदयाल जी ने हमें अंत्योदय की राह दिखाई थी. अंत्योदय यानी जो सबसे आखिर में है उसका उदय. गरीब से गरीब आदमी तक विकास पहुंचे और हर भेदभाव समाप्त हो यही अंत्योदय है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि अंत्योदय में ही सामाजिक न्याय की अनुभूति रही हुई है. आज विकास का यही मॉडल भारत दुनिया को दे रहा है. 

पीएम मोदी ने कहा, "साथियों में आपको एक उदाहरण दूंगा. आज विश्व में हमारे फिनटेक सेक्टर की बहुत चर्चा है. इस फिनटेक सेक्टर की सबसे खास बात ये है कि इसने समावेशी विकास को बहुत ताकत दी है. भारत ने ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म बनाए, जो सबको साथ लेकर चलते हैं. यूपीआई, आधार, डीजी लॉकर, ओएनडीसी.. ये हर किसी को मौका दे रहे हैं. यानी प्लेफॉर्म पर ऑल, प्रोग्रेस फॉर ऑल. आज भारत में इसका असर हर जगह दिखाई देता है. मॉल में शॉपिंग करने वाला भी यूपीआई इस्तेमाल करता है और सड़क पर चाय बेचने वाला भी यूपीआई का इस्तेमाल करता है. हमारा एमएसएमई भी आगे बढ़ रहा है. दुनिया में आए विभिन्न अवरोधों के बीच भी आगे बढ़ रहा है. हमारा संकल्प और मंत्र है आत्मनिर्भर भारत."  

पीएम मोदी ने कहा कि दूसरों पर निर्भर होने से ज्यादा विवशता कोई और हो ही नहीं सकती. बदलती हुई दुनिया में जो देश दुनिया में जितना ज्यादा दूसरों पर निर्भर रहेगा, उसकी ग्रोथ उतनी ही कॉम्परमाइज रहने वाली है. इसीलिए भारत जैसे देश को अब किसी पर भी निर्भर रहना अब मंजूर नहीं है. इसलिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा. हर वो प्रोडक्ट जो हम भारत में बना सकते हैं, वो हमें भारत में ही बनाना है. आज यहां मेरे सामने इतनी बड़ी संख्या में उद्यमी हैं, ट्रेडर्स हैं, एंटरप्रेनर्स हैं, आप इस आत्मनिर्भर भारत के अभियान के बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं. मेरा आज आपसे आग्रह है अपना बिजनेस मॉल ऐसा बनाइए, जो आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देता हो. आज सरकार मेक इन इंडिया और मैन्यूफैक्चरिंग पर बहुत बल दे रही है.  हम चिप से शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं. आपके इज ऑफ डूइंग पर भी हम काम कर रहे हैं. सरकार ने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंस खत्म किए हैं. 

