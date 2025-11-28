1 लाख कंठों का एक सुर में गीता पाठ अद्भुत... कर्नाटक के उडुपी में PM मोदी

पीएम मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले रोड शो किया. इसके बाद पीएम उडुपी के 800 साल पुराने ऐतिहासिक मठ में पूजा-अर्चना की. इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने लक्ष कंठ गीता पारायण के दौरान 100,000 से ज़्यादा लोगों के साथ मिलकर भगवत गीता का पाठ किया. इसमें स्टूडेंट्स, साधु, विद्वान और अलग-अलग तरह के लोग शामिल थे. इसके बाद पीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान श्रीकृष्ण के दिव्य दर्शनों की संतुष्टि, श्रीमद्भागवत गीता के मंत्रों की ये आध्यात्मिक अनुभूति और इतने सारे पूज्य संतो, गुरुओं की ये उपस्थिति मेरे लिए ये परम सौभाग्य है. मेरे लिए ये असंख्य पुण्यों को प्राप्त करने जैसा है. अभी 3 दिन पहले ही मैं गीता की धरती कुरुक्षेत्र में था. अब आज भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद और जगद्गुरू श्री माधवाचार्य जी के यश की इस भूमि पर आना मेरे लिए परम संतोष का अवसर है.

गुजरात एवं उडुपी के बीच गहरा और विशेष संबंध

पीएम मोदी ने कहा कि आज के इस अवसर पर जब 1 लाख लोगों ने एक साथ भगवदगीता के श्लोक पढ़ें, तो पूरे विश्व के लोगों ने भारत की सहस्त्र वर्षों की दिव्यता का साक्षात दर्शन भी किया है. कर्नाटक की इस भूमि पर यहां के स्नेहीजनों के बीच आना मेरे लिए सदा ही एक अलग अनुभूति होती है और उडुपी की धरती पर आना तो हमेशा ही अद्भुत होता है. मेरा जन्म गुजरात में हुआ और गुजरात एवं उडुपी के बीच गहरा और विशेष संबंध रहा है. मान्यता है कि यहां स्थापित भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की पूजा पहले द्वारका में माता रुक्मिणी करती थी. बाद में जगद्गुरु श्री माधवाचार्य जी ने इस प्रतिमा को यहां पर स्थापित किया. अभी पिछले ही वर्ष मैं समुद्र के भीतर श्री द्वारका जी के दर्शन करने गया था, वहां से भी आशीर्वाद ले आया. आप खुद समझ सकते हैं कि मुझे इस प्रतिमा के दर्शन करके क्या अनुभूति हुई होगी. इस दर्शन में मुझे एक आत्मीय और आध्यात्मिक आनंद दिया है.

उडुपी में पीएम मोदी ने किया रोड शो

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उडुपी शहर में एक रोडशो किया. मोदी मंगलुरु हवाई अड्डे पर उतरे और एक विशेष हेलीकॉप्टर से उडुपी के लिए रवाना हुए. इसके बाद प्रधानमंत्री यहां 'लक्ष गीता पाठन' में भाग लेने पहुंचे. यह एक सामूहिक पाठ है जिसमें एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवद गीता के श्लोकों का पाठ किया. रोडशो के दौरान अपने वाहन के रनिंग बोर्ड पर खड़े होकर प्रधानमंत्री ने रास्ते में खड़े उत्साही लोगों की ओर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया. वहां मौजूद लोगों ने उनके काफिले पर पुष्पवर्षा की. पीएम मोदी ने भी सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों पर फूल बरसाए. रोडशो के पूरे रास्ते में भगवा रंग के तोरण लगे थे और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के झंडे लहरा रहे थे. इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक दलों ने प्रस्तुतियां भी दीं और कर्नाटक की जीवंत परंपराओं को प्रदर्शित किया.