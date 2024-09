सब मिलकर विकसित भारत बनाएंगे...; मेक इन इंडिया के 10 साल पूरे होने पर पीएम मोदी

देश मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 10 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है. इस मौके पर पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि आज, हम मेक इन इंडिया के10 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं. मैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूं जो पिछले एक दशक से इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं. ‘मेक इन इंडिया' हमारे देश को मैन्यफैक्चरिंग और इनोवेश का केंद्र बनाने के लिए 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प को दर्शाता है.

Today, we mark #10YearsOfMakeInIndia. I compliment all those who are tirelessly working to make this movement a success over the last decade. ‘Make in India' illustrates the collective resolve of 140 crore Indians to make our nation a powerhouse of manufacturing and innovation.…