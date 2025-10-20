विज्ञापन
विशेष लिंक

दिवाली पर PM मोदी ने INS विक्रांत पर बिताई रात, नौसैनिकों को बताया क्यों जल्दी आ गई थी नींद

PM Modi Diwali Speech: पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय सेनाओं की जांबाजी ने पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था.

Read Time: 4 mins
Share
दिवाली पर PM मोदी ने INS विक्रांत पर बिताई रात, नौसैनिकों को बताया क्यों जल्दी आ गई थी नींद
दिवाली के मौके पर आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे पीएम मोदी
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली के अवसर पर INS विक्रांत पर नौसेना के जवानों के साथ त्योहार मनाया
  • पीएम मोदी ने INS विक्रांत के युद्धपोत होने के साथ-साथ जवानों के जज्बे को भी शक्तिशाली और जीवित बताया
  • पीएम ने बताया कि नौसेना के जवानों के समर्पण और साहस को देखकर उन्हें संतोष की नींद आई और गर्व महसूस हुआ
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

PM Modi Diwali Speech: दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह जवानों के बीच नजर आए. INS विक्रांत पर पीएम मोदी ने भारतीय नौसेना के जवानों और अधिकारियों के साथ दिवाली का त्योहार मनाया. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज मेरे एक ओर अनंत आकाश है, तो दूसरी ओर अनंत शक्तियों को समेटे, ये विशाल और विराट INS विक्रांत है. पीएम मोदी ने ये भी बताया कि पिछली रात उन्हें जल्दी नींद क्यों आ गई और क्यों उन्हें संतोष महसूस हुआ. इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि आईएनएस विक्रांत का नाम सुनकर ही पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई थी. 

पीएम मोदी ने बताया अपना अनुभव

पीएम मोदी ने INS विक्रांत से कहा, मेरा सौभाग्य है कि मैं इस बार नौसेना के जवानों के बीच दिवाली का पावन पर्व मना रहा हूं. INS विक्रांत पर बिताई कल की रात, इस अनुभव को शब्दों में कहना कठिन है. मैं देख रहा था, जो उमंग उत्साह से आप भरे हुए थे... जब मैंने देखा कि आपने स्वरचित गीत गाए, आपने गीतों में जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर का वर्णन किया, शायद कोई कवि इस अनुभूति को प्रकट नहीं कर पाएगा, जो युद्ध में खड़ा जवान कर पाता है.

पीएम मोदी ने आगे कहा, ये बड़े-बड़े शिप, हवा से भी तेज गति से चलने वाले जहाज, ये पनडुब्बियां अपनी जगह पर हैं... लेकिन जो जज्बा आपमें है, वो उसे भी जानदार बना देता है. ये शिप भले ही लोहे के हों, लेकिन जब आप उस पर सवार होते हैं तो वो जांबाज जीवित सैन्य बन जाता है. 

पीएम मोदी ने बताया क्यों आई चैन की नींद 

पीएम मोदी ने INS विक्रांत पर बिताई अपनी रात का जिक्र करते हुए कहा, मैं कल से आपके बीच हूं, मैंने एक-एक पल कुछ न कुछ सीखा है. जब मैं दिल्ली से निकला था तो मन करता था कि मैं भी इस पल को जी लूं, आप लोगों का परिश्रम, आप लोगों की तपस्या, आप लोगों की साधना और समर्पण इतनी ऊंचाई पर है कि मैं उसे जी नहीं पाया, लेकिन जान जरूर पाया. मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि इसे जीना कितना कठिन होगा, लेकिन जब आपसे निकट रहकर आपकी सांस को अनुभव कर रहा था, आपकी धड़कन को महसूस कर रहा था, आपकी आंखों की चमक को देख पा रहा था, तब मैं रात को थोड़ा जल्दी सो गया. शायद जल्दी सोने का कारण भी ये होगा कि आपको जब कल दिनभर देखा तो भीतर जो संतोष का भाव था, वो नींद मेरी नहीं बल्कि संतोष की नींद थी. 

Diwali 2025: इंग्लैंड के शहर में श्रीराम दिखे, जटायु ने भरी उड़ान... तस्वीरों में 7000KM दूर वाली दिवाली

मैंने भी परिवार के बीच मनाई दिवाली- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने नौसेना के जवानों के बीच अपने संबोधन में कहा, दीपावली के पर्व में हर किसी को अपन परिवार के बीच दिवाली मनाने का मन करता है. मुझे भी मेरे परिवार के बीच दिवाली मनाने की आदत हो गई है, इसीलिए मैं आपके बीच चला आता हूं. मैं भी ये दिवाली मेरे परिवारजनों के साथ मना रहा हूं, इसीलिए ये दिवाली मेरे लिए खास है. 

INS विक्रांत ने उड़ाई पाकिस्तान की नींद

पीएम मोदी ने कहा कि जब आईएनएस विक्रांत को देश को सौंपा जा रहा था तो मैंने कहा था कि विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है, विराट विशिष्ट है... विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है. आपको याद होगा कि जिस दिन भारत को स्वदेशी आईएनएस विक्रांत मिला था, उसी दिन भारत ने गुलामी के प्रतीक का त्याग कर दिया था, हमारी नेवी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से नया ध्वज अपनाया था.

पीएम मोदी ने कहा कि INS विक्रांत मेड इन इंडिया का प्रतीक है. अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है कि विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी. जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत... 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pm Modi Diwali Speech, PM Modi At INS Vikrant, INS Vikrant, PM Modi Diwali
Get App for Better Experience
Install Now