जिस INS विक्रांत पर PM मोदी ने मनाई दिवाली, उसके बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे आप

पीएम नरेंद्र मोदी इस साल नौसेना के साथ दिवाली मना रहे हैं. उन्होंने आईएनएस विक्रांत पर जाकर नौसेनिकों के बीच दिवाली मनाई. उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत के किए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का भी जश्न मनाया. इस दौरान पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत को लेकर कई बातें बताईं और कहा कि ये मेड इन इंडिया का जीता जागता उदाहरण है. इसके अलावा पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि आईएनएस विक्रांत का नाम सुनते ही पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई थी. आइए आपको आईएनएस विक्रांत के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं.

भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांत (IAC-1) पूरी तरह से भारत में डिजाइन और बनाया किया गया है. यह आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा उदाहरण है.

इसकी लंबाई 262 मीटर है और इसका फुल डिस्प्लेसमेंट (Full Displacement) लगभग 45,000 टन है, जो इसे पिछले युद्धपोत से कहीं अधिक बड़ा और तेज बनाता है.

ताकत और स्पीड: INS विक्रांत चार गैस टर्बाइनों से चलने वाला एक युद्धपोत है. इनकी कुल शक्ति 88 मेगावाट है और यह अधिकतम 28 समुद्री मील (Knots) की गति से चल सकता है.

कितने में तैयार हुआ युद्धपोत: इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगभग 20,000 करोड़ रुपये की कुल लागत आई है. इसके अलावा इसमें 76% स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल किया गया है.

भारत की नई पहचान: आईएनएस विक्रांत को अपने ही देश में बनाकर तैयार करने और इसकी घातक मारक क्षमता ने भारत को एक अलग पहचान दी है. इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर पोत को स्वदेशी रूप से डिजाइन और बनाने की क्षमता है.

क्या है ताकत: आईएनएस विक्रांत पर 30 विमानों के एक एयर विंग का संचालन किया जा सकता है. इसमें MiG-29K लड़ाकू विमान, कामोव-31, MH-60R मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर, और स्वदेशी रूप से निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (ALH) और हल्का लड़ाकू विमान (LCA) (नौसेना) शामिल हैं.

क्या बोले पीएम मोदी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली की पिछली रात आईएनएस विक्रांत पर ही बिताई. उन्होंने दिवाली के मौके पर यहीं से नौसैनिकों को संबोधित किया और कहा कि आईएनएस विक्रांत सिर्फ एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है. जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो आईएनएस विक्रांत है.