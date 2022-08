लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी कर सकते हैं इन 2 योजनाओं की शुरुआत

Heal in India मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने का भारत में एक प्रयास होगा

भारत सोमवार को अपना 75 वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है. सरकार की तरफ से इसे आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नौवीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे. इस अवसर पर उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री कुछ नए योजनाओं की शुरुआत करेंगे. जानकारी के अनुसार भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए कल पीएम मोदी लाल किले से कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं. इनमें 'Heal in India और 'Heal from India' जैसे योजनाएं शामिल हैं. Heal in India मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने का एक प्रयास है. जबकि Heal from India भारतीय स्वास्थ्यकर्मियों को अन्य देशों में सेवाओं के लिए एक संसाधन के तौर पर है.