मां का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं...रैली में मां के लिए अपशब्दों पर भावुक हुए PM मोदी

पीएम मोदी ने आज बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया. इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा है कि भारत के विकास का एक बड़ा आधार महिलाओं का सशक्तिकरण ही है और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उनके जीवन से सभी प्रकार की कठिनाइयां दूर हों. इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है. पीएम मोदी ने कहा है कि RJD-कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गाली दी गई, ऐसी कल्पना तो किसी ने नहीं की थी.

मां को भद्दी गालियां दी गई...

बिहार के दरभंगा जिले में एक कार्यक्रम में पीएम मोदी और उनकी मां के लिए आपत्तिजनक बयान दिए गए थे. इसी को लेकर पीएम मोदी ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि क्रेडिट को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी इस मुद्दे को उठाते हुए भावुक हो गए. उन्होंने कहा कि मां के आशीर्वाद से ही मैं देश की सेवा कर रहा हूं. हर मां चाहती है कि उसका बेटा उसकी सेवा करे. लेकिन मेरी मां ने खुद के लिए नहीं आप जैसी करोड़ों माताओं और बहनों की सेवा के लिए मुझे खुद से अलग करके जाने की इजाजत दी. ऐसी मां को भद्दी गालियां दी गईं.

मां का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं

पीएम मोदी ने कहा कि मेरी मां का शरीर तो अब इस दुनिया में नहीं है. कुछ समय पहले ही 100 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था. मेरी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था. उस मां को कांग्रेस-आरजेडी के मंच से गद्दी गालियां दी गईं. इसे देखकर कुछ माता-बहनों को बहुत दर्द हुआ. यह बहुत ही दुख, कष्ट और पीड़ा देने वाला है. उस मां का क्या गुनाह है, जिसको भद्दी गालियां सुनाई गईं. मेरी मां को गाली देना बिहार का अपमान है.

देश की मां-बहन-बेटी का भी अपमान

पीएम मोदी ने कहा कि मेरी मां का सम्मान बिहार की पहचान है. मेरी मां को गाली देना बिहार का अपमान है. पीएम ने कहा कि मां ही तो हमारा संसार होती है, हमारा स्वाभिमान होती है.इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिनों पहले जो हुआ, उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी. बिहार में आरजेडी-कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गईं. ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है. ये देश की मां-बहन-बेटी का अपमान है. बिहार की हर मां को ये देख-सुनकर कितना बुरा लगा होगा, ये मुझे पता है. मैं जानता हूं कि इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है.